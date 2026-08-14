Η Τζένη Μπαλατσινού άνοιξε ξανά το άλμπουμ του γάμου της κόρης της, Αμαλίας Κωστοπούλου – Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε

Σχεδόν δυόμισι μήνες μετά τον γάμο της πρωτότοκης κόρης της, η Τζένη Μπαλατσινού γύρισε μέσα από δύο φωτογραφίες σε μία από τις πιο συγκινητικές ημέρες για την οικογένειά της. Η Αμαλία Κωστοπούλου παντρεύτηκε τον Jake Medwell στις 30 Μαΐου στη Μεσσηνία, έχοντας δίπλα της συγγενείς και αγαπημένους φίλους.

Η Τζένη Μπαλατσινού μοιράστηκε σήμερα, Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026, δύο ακόμη φωτογραφίες από τον γάμο μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο σύζυγός της πρωταγωνιστούν στα νέα στιγμιότυπα που μοιραστηκε η παρουσιάστρια.

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Η Τζένη Μπαλατσινού, συνόδευσε τις φωτογραφίες με μία λιτή και τρυφερή λεζάντα: «Amalia και Jake».

Ο γάμος πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 30 Μαΐου στη Μεσσηνία και είχε έντονο ελληνικό χρώμα. Άνθρωποι από το στενό περιβάλλον του ζευγαριού ταξίδεψαν στην Ελλάδα για να βρεθούν κοντά τους, ενώ από το γαμήλιο γλέντι δεν έλειψαν η μουσική, ο χορός και οι παραδοσιακές στιγμές.

Για την Τζένη Μπαλατσινού η συγκεκριμένη ημέρα είχε ιδιαίτερη συναισθηματική αξία. Η Αμαλία είναι η πρωτότοκη κόρη που απέκτησε από τον γάμο της με τον Πέτρο Κωστόπουλο και μητέρα και κόρη διατηρούν πολύ στενή σχέση, παρά τη μεγάλη απόσταση που τις χωρίζει τα τελευταία χρόνια.

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Η 28χρονη Αμαλία έχει δημιουργήσει τη δική της ζωή και επαγγελματική πορεία στις ΗΠΑ, ωστόσο επιστρέφει συχνά στην Ελλάδα και περνά μέρος των καλοκαιρινών της διακοπών εδώ.

Αυτές τις ημέρες βρίσκεται ξανά στην Πάτμο, ένα νησί με το οποίο η οικογένειά της έχει ισχυρούς δεσμούς. Εκεί βρίσκεται και η εξοχική κατοικία της Τζένης Μπαλατσινού, με το νησί να αποτελεί εδώ και χρόνια έναν από τους αγαπημένους καλοκαιρινούς προορισμούς τους.