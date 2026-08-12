Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Αυτομαστιγώνομαι, ακόμα και όταν με ξεγελούν τα ρίχνω στον εαυτό μου»

«Αν δεν είμαι αυστηρός και πετώ στα σύννεφα, θα χάσω την μπάλα», δήλωσε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε νέα του συνέντευξη.

Μια εφ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στην εφημερίδα Real και την Κορύνα Μαντάγαρη. Ο δημοφιλής stand up comedian τόνισε, μεταξύ άλλων, πως είναι ο πιο αυστηρός κριτής του εαυτού του.

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«Επειδή όλα αυτά που κάνω είναι προσωπικοκεντρικά και πολύ πάνω μου, ναι, είμαι αυστηρός κριτής του εαυτού μου. Και μιλώ για το stand up», είπε αρχικά ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας ανέφερε στη συνέχεια: «Είναι μεγάλη μου τιμή ότι στο Athens Telecom στις 12 Σεπτεμβρίου θα έχω 19.305 ανθρώπους γύρω μου και άλλους 7.500 στο Κατράκειο στις 27 Σεπτεμβρίου. Αν δεν είμαι αυστηρός και πετώ στα σύννεφα, θα χάσω την μπάλα. Έτσι είμαι από μικρός, αυτομαστιγώνομαι. Ακόμα και όταν με ξεγελούν συνάνθρωποι, λέω “εγώ φταίω, δεν το προέβλεψα, εγώ έκανα λάθος και δεν είδα την μπανανόφλουδα”, τα ρίχνω στον εαυτό μου πρώτα και μετά τσεκάρω τους υπόλοιπους. Ζούμε σε μια εποχή που όλο λέμε ότι φταίνε οι άλλοι και εμείς δεν φταίμε πουθενά. Εγώ λέω πάντα ότι φταίω εγώ».

«Aν έπρεπε να διαλέξω ένα από από αυτά που κάνω θα διάλεγα το stand up, γιατί αυτό είναι το πιο δύσκολο. Είναι σαν να σου λένε “βγάλε μία κόλλα χαρτί”, εκεί δείχνεις αν μπορείς να δημιουργήσεις χιούμορ. Μου αρέσει το δύσκολο», δήλωσε ακόμα.

«Δεν μπορώ να σκεφτώ τα επόμενα 10 χρόνια, γιατί πολλές φορές γίνονται τραγωδίες που σε πηγαίνουν σε μια άλλη κατάσταση. Σίγουρα, όμως, θα είμαι σε μια σκηνή, δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου αλλού», ανέφερε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στην ίδια συνέντευξη.