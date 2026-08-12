Η Δανάη Παππά σε στιγμές χαλάρωσης στα Χανιά – Οι χαριτωμένες πόζες με μαύρο μπικίνι

Η Δανάη Παππά βρέθηκε στα Χανιά στο πλαίσιο της καλοκαιρινής περιοδείας της θεατρικής παράστασης «Ο Σώζων εαυτόν σωθήτω» και ξέκλεψε λίγο χρόνο από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις για να απολαύσει μερικές στιγμές δίπλα στη θάλασσα.

Η ταλαντούχα ηθοποιός που τα τελευταία δύο χρόνια πρωταγωνίστησε στη δραματική σειρά εποχής «Άγιος έρωτας» και τη νέα σεζόν θα κρατήσει τον βασικό ρόλο στο νέο σίριαλ του ALPHA, «Μια γυναίκα», φορώντας ένα μαύρο μπικίνι πόζαρε με χάρη σε παραλία των Χανίων. Η Δανάη Παππά ανέβασε την Τετάρτη (12.08.2026) μία σειρά με φωτογραφίες της τόσο από την παραλία όσο και με τους συμπρωταγωνιστές της στην παράσταση.

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«Δυο μέρες στα Χανιά, του ονείρου», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Δανάη Παππά και μοιράστηκε φωτογραφίες από το ταξίδι που πραγματοποίησε στην Κρήτη.

Μετά την επιτυχία του «Άγιου έρωτα», η Δανάη Παππά θα μας συγκινήσει με μια δυνατή ιστορία αγάπης και επιβίωσης. Η νέα σειρά που θα πρωταγωνιστήσει είναι βασισμένη στην επιτυχημένη ιαπωνική «Woman» και σύμφωνα με όσα θα παρακολουθήσουμε, μια γυναίκα παλεύει να μεγαλώσει τα παιδιά της μετά την ξαφνική απώλεια του άντρα της και παρά τις δυσκολίες και τις καθημερινές μάχες που καλείται να δώσει. Πρόκειται για ένα κοινωνικό δράμα με έντονο συναισθηματικό πυρήνα.

Η Δανάη Παππά θα υποδυθεί τη Μαρίνα, μια νέα ταλαντούχα γυναίκα, που ζει με τα δυο μικρά παιδιά της σε μια λαϊκή γειτονιά. Έχει χάσει τον Νίκο, τον έρωτα της ζωής της πριν τέσσερα χρόνια, κι από τότε παλεύει μόνη για την επιβίωσή τους και ζει με την ανάμνησή του και φροντίζει να τον κρατά ζωντανό στην ψυχή των παιδιών της.

Η ηρωίδα είναι μόνη απέναντι σε όλους και σε όλα και θα χρειαστεί να πολεμήσει σε πολλά μέτωπα για να σταθεί όρθια. Μέσα από καθημερινές μάχες θα ανακαλύψει ότι οι δυνάμεις της είναι απεριόριστες όταν αφορούν στην ασφάλεια και την ευτυχία των παιδιών της.