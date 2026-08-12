Η ηθοποιός Εβίτα Αγαΐτση που δίνει μάχη με τον καρκίνο, ανέβασε νέες φωτογραφίες στο Instagram

Η νεαρή ηθοποιός Εβίτα Αγαΐτση πριν από λίγο καιρό αποκάλυψε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok ότι δίνει μάχη με τον καρκίνο.

Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Ταμπού», που προβλήθηκε πριν από δύο χρόνια μέσα από τη συχνότητα του MEGA και είχε την υπογραφή του Αντρέα Γεωργίου, αντιμετωπίζει με θάρρος την ασθένεια και αποτελεί παράδειγμα για αμέτρητους άλλους ανθρώπους. Η ηθοποιός την Τετάρτη (12.08.2026) μοιράστηκε νέες φωτογραφίες της στο Instagram. Οι θαυμαστές της Εβίτας Αγαΐτση ενθουσιάστηκαν με την ανάρτησή της και της χάρισαν πολλά κολακευτικά σχόλια.

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Μάλιστα, ανάμεσα στους followers της που σχολίασαν τις φωτογραφίες που δημοσίευσε με το νέο της look, μετά το ξύρισμα του κεφαλιού της, ήταν και η πρώην συμπρωταγωνίστριά της στη σειρά, Χρύσα Μιχαλοπούλου, η οποία της έκανε ένα αποθεωτικό σχόλιο.

«Παγιδευμένη στο δικό μου εφέ ηλιοβασιλέματος», έγραψε στα αγγλικά στη λεζάντα της ανάρτησής της η Εβίτα Αγαΐτση.

Στα τέλη του Ιουλίου, η 31χρονη Εβίτα Αγαΐτση δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok ένα βίντεο από τη στιγμή που οι στενοί φίλοι της τη βοηθούν να ξυρίσει το κεφάλι της, επιλέγοντας να μοιραστεί δημόσια ένα από τα πιο δύσκολα κεφάλαια της ζωής της.

«Η καούκα ξυρίστηκε εδώ και 2 μήνες. Η διαδικασία όμως; Ε ορίστε λοιπόν. Shout out στους φίλους μου που είναι σούργελα και εμψυχωτικοί και κάνανε τη διαδικασία ευκολότερη», είχε γράψει στη λεζάντα της ανάρτησής της.