Αλέξανδρος Τσουβέλας: Στο “τότε” μπορούμε να ξεπεράσουμε την πολιτική ορθότητα

Για τις εναλλαγές του Τότε με το Τώρα, στη σατιρική τους σειρά στον ΣΚΑΪ, όσο και για την πολιτική ορθότητα μίλησαν ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η Έλενα Χαραλαμπούδη στην κάμερα της εκπομπής Weekend Live με τη Μάρτζυ Λαζάρου και τον Δημήτρη Πανόπουλο, το μεσημέρι της Κυριακής (29/3/2026).

«Στην εναλλαγή του Τότε με το Τώρα βοηθάει το ένα το άλλο, αυτή είναι η αλήθεια. Βλέπεις και στα δυο μια υπερβολή, δεν είναι έτσι, ενώ στο Τότε έχουμε ένα αβαντάζ που δεν υπάρχει λόγος να μην το πω. Ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε λίγο την πολιτική ορθότητα» τόνισε αρχικά ο stand up comedian, Αλέξανδρος Τσουβέλας.

«Δηλαδή με το Τότε μπορούμε να πούμε λέξεις και φρασούλες που, αν έλεγε κάποιος ότι θα δημιουργήσει έναν χαρακτήρα, τώρα δεν θα πέρναγαν. Αυτό το αφιλτράριστο μπορούμε να το περάσουμε, με τηλεοπτικούς πάντα κανόνες, δείχνοντας το Τότε».

«Έτσι συνέβαινε τότε. Όχι ότι εμείς ενστερνιζόμαστε αυτές τις συμπεριφορές, έτσι όμως συνέβαινε» υπογράμμισε, ακόμα, η Έλενα Χαραλαμπούδη στην ψυχαγωγική εκπομπή του ΣΚΑΪ.