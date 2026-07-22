H Άννα Βίσση αποχαιρέτησε τη Μαίρη Λίντα: «Αντίο αιώνια φωνή, αντίο λαμπερό χαμόγελο»

Η απώλεια της θρυλικής ερμηνεύτριας, Μαίρης Λίντα, έχει βυθίσει στη θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο και η Άννα Βίσση η οποία ήταν συνεργάτιδα αλλά και φίλη της Μαίρης Λίντα θέλησε να την αποχαιρετήσει με ένα δικό της λιτό αλλά συγκινητικό μήνυμα.

Η Άννα Βίσση ανέβασε ένα Instagram Story με μια ασπρόμαυρη φωτογραφία της Μαίρης Λίντα, την οποία επέλεξε να συνοδεύσει με το τραγούδι «Θλίψη». Πάνω στην εικόνα έγραψε: «Αντίο αιώνια φωνή. Αντίο λαμπερό χαμόγελο. Αντίο Μαίρη».

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Η σχέση των δύο σπουδαίων καλλιτεχνών δεν περιοριζόταν μόνο στον σεβασμό. Η Άννα Βίσση μάλιστα είχε την τιμή να συνεργαστεί με τη Μαίρη Λίντα τη σεζόν 2011-2012 στη σκηνή του Rex, σε ένα σόου που που ένωσε δύο διαφορετικές γενιές του ελληνικού τραγουδιού και χάρισε στο κοινό μοναδικές μουσικές στιγμές.

Η Μαίρη Λίντα έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Τετάρτης 22 Ιουλίου, σε ηλικία 91 ετών, στο Γηροκομείο Αθηνών, όπου διέμενε από το 2018.

Με την απώλεια της ερμηνεύτριας, που η φωνή της συνδέθηκε με ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του λαϊκού, αλλά και του έντεχνου τραγουδιού, κλείνει ένα τεράστιο κεφάλαιο για την ελληνική μουσική σκηνή.