Άλκηστις Πρωτοψάλτη για Νίκο Ξυλούρη: «Το λέω και ανατριχιάζω» είπε για την τελευταία συνάντησή τους

Άλκηστις Πρωτοψάλτη και Νίκος Ξυλούρης γνωρίζονταν και ήταν φίλοι. Η ερμηνεύτρια μοιράστηκε τις αναμνήσεις της από τις τελευταίες στιγμές του σπουδαίου καλλιτέχνη, με αφορμή το αφιέρωμα της εκπομπής «Mega Stories» στον αείμνηστο τραγουδιστή και τραγουδοποιό.

Στην ακμή της καριέρας του, τον Μάιο του 1979, ο Νίκος Ξυλούρης αντιλήφθηκε ότι έχει καρκίνο και πιο συγκεκριμένα όγκο στους πνεύμονες με μετάσταση στον εγκέφαλο. Πέθανε στις 8 Φεβρουαρίου του 1980. Λίγες μέρες νωρίτερα, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, τον είχε επισκεφθεί στο νοσοκομείο. Δεν ξέχασε ποτέ τον διάλογό τους.

«Έζησα το νοσοκομείο και θυμάμαι σαν τώρα την τελευταία ημέρα που πήγα να τον αποχαιρετήσω. Ήταν σιωπηλός στο κρεβάτι με αυτά τα γαλανά μάτια και κούναγε το κεφάλι του και μου λέει: “Θα ξανασυναντηθούμε;”.

Το λέω τώρα και ανατριχιάζω….”Εννοείται θα ξανασυναντηθούμε”. Αυτή ήταν η τελευταία του κουβέντα», αφηγήθηκε η Άλκηστις Πρωτοψάλτη.

«Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γινότανε στο διάδρομο του νοσοκομείου. Ανθοπωλείο, ήταν τα λουλούδια από τη μία άκρης έως την άλλη. Όλοι κλαίγανε απ’ έξω γιατί όλοι ξέρανε που θα καταλήξει», θυμάται η Άλκηστις Πρωτοψάλτη για τον Νίκο Ξυλούρη.

Τελικά ο Νίκος Ξυλούρης έχασε τη μάχη στο αντικαρκινικό νοσοκομείο Πειραιώς στις 8 Φεβρουαρίου 1980, σε ηλικία μόλις 43 χρονών.

Με τη φωνή και το ήθος του σημάδεψε τα χρόνια της χούντας, την αντίσταση σε αυτήν, αλλά και τα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης. Όπως ο ίδιος έλεγε μετά τη μεταπολίτευση, αναφερόμενος στους ανθρώπους της μουσικής βιομηχανίας, «εγώ τους ίδιους ανθρώπους έβλεπα να κανονίζουν επί χούντας, τους ίδιους βλέπω και τώρα».