«All Day & All Night»: Ληστείες, μαφία και δόσεις από ριάλιτι στην επερχόμενη ταινία με ένα καστ αστέρων

Τέσσερα ηχηρά ονόματα πλαισιώνουν τον Τζος Χάρτνετ (Josh Hartnett) στο επερχόμενο θρίλερ δράσης «All Day & All Night», συνθέτοντας ένα εντυπωσιακό πρωταγωνιστικό καστ. Στην ταινία, την οποία σκηνοθετεί ο Τόμι Γουερκόλα (Tommy Wirkola) θα συμμετέχουν ο υποψήφιος για Όσκαρ Κουμάιλ Ναντζιάνι (Kumail Nanjiani), ο βραβευμένος με Emmy Τζον Λεγκιζάμο (John Leguizamo), ο Ο’Σι Τζάκσον τζ. (O’Shea Jackson Jr.) και ο κάτοχος Tony, Νταν Φόγκλερ (Dan Fogler).

Το σενάριο για την ταινία συνυπογράφουν ο Τζον Νίβεν (John Niven) και ο σκηνοθέτης των franchise, «Violent Night» και «Dead Snow».

Η επίσημη σύνοψη της ταινίας αναφέρει: «Όταν η κόρη του γίνεται δεκτή στο Χάρβαρντ, ο πρώην ληστής τραπεζών Billy Davies (Χάρτνετ) αναγκάζεται να επιστρέψει στην παρανομία για να συγκεντρώσει το ποσό των διδάκτρων. Όμως η ληστεία παίρνει ολέθρια τροπή και ο ίδιος με την ομάδα του, εισβάλλουν κατά λάθος στα γυρίσματα ενός αποτυχημένου ριάλιτι σόου.

Πλέον, ο Billy πρέπει να παραμείνει «στον αέρα» αρκετή ώρα ώστε να καταστρώσει ένα σχέδιο διαφυγής από τους αστυνομικούς (Λεγκιζάμο και Φόγκλερ) που τον καταδιώκουν, αλλά και από τη μαφία που θέλει τον θάνατό του. Την ίδια στιγμή, οι παραγωγοί του σόου παλεύουν να κρατήσουν την εκπομπή ζωντανή, ελπίζοντας ότι η τηλεθέαση θα εκτοξευθεί και θα γλιτώσουν την οριστική διακοπή».

«Συγκεντρώσαμε μια ομάδα από τους ηθοποιούς των ονείρων μου για να συμμετάσχουν μαζί με τον Τζος σε αυτή την ταινία. Ανυπομονώ να τους δω να ζωντανεύουν την ομάδα των εκλεκτών χαρακτήρων μας. Θα είναι μια ξέφρενη περιπέτεια», δήλωσε ο Γουίρκολα.

Ο Νορβηγός δημιουργός θα ενώσει τις δυνάμεις του με τον Τζος Χάρτνετ και στην παραγωγή, σε συνεργασία με την XYZ Films, η οποία θα αναλάβει μέρος της χρηματοδότησης όπως και η IPR.VC.