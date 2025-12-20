Αμαλία Κωστοπούλου για τον τραυματισμό της: Έπαθα ρήξη χιαστού και μηνίσκου κάνοντας σκι

Η Αμαλία Κωστοπούλου πέρασε τις δικές της δυσκολίες μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Όπως αποκάλυψε η ίδια, την περασμένη άνοιξη βρέθηκε στο χειρουργείο, όταν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του σκι που έκανε. Ακολούθησε ο δύσκολος δρόμος της αποθεραπείας, με την ίδια να μένει μακριά από τον αθλητισμό που τόσο αγαπά.

Πιο συγκεκριμένα, η Αμαλία Κωστοπούλου σημείωσε σε Instagram story πως «Μόλις ολοκλήρωσα την τελευταία συνεδρία φυσικοθεραπείας για φέτος! Νωρίτερα μέσα στη χρονιά έπαθα ρήξη χιαστού και μηνίσκου κάνοντας σκι, οπότε χρειάστηκε να κάνω χειρουργείο στο γόνατό μου τον Απρίλιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είναι ένας πολύ συνηθισμένος τραυματισμός και, ειλικρινά, όλα ήταν αρκετά τυπικά! Ωστόσο, ως άνθρωπος που αγαπά τον αθλητισμό και ζει μια πολύ δραστήρια ζωή, αυτός ο τραυματισμός μού στέρησε πολλά από τα αγαπημένα μου πράγματα» έγραψε η κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού.

Συμπλήρωσε, μάλιστα: «Τον τελευταίο χρόνο πήρα τη φυσικοθεραπεία μου πάρα πολύ σοβαρά και, μετά από τόση σκληρή δουλειά, επιτέλους πήρα το “πράσινο φως” για να κάνω ξανά σκι και surf – ακριβώς στην ώρα για τη σεζόν!

Επίσης είμαι ακόμα πιο δυνατή απ’ ό,τι ήμουν πριν τραυματιστώ, κάτι που ακούγεται σχεδόν απίστευτο! Αν αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζεις έναν τραυματισμό, αυτό είναι το σημάδι σου να πάρεις τη φυσικοθεραπεία σου σοβαρά και να προσπαθήσεις πραγματικά να πιέσεις τον εαυτό σου!

Το σώμα μας είναι μια απίστευτη “μηχανή” αυτοΐασης, αρκεί να το φροντίζουμε. Νιώθω απίστευτα ευγνώμων και περήφανη σήμερα! Ανυπομονώ να φορέσω τα σκι μου την επόμενη εβδομάδα και να πιάσω ξανά τη σανίδα του surf την επόμενη φορά που θα επισκεφθώ το Los Angeles».

«Παντρεύομαι. Αυτή τη στιγμή είναι Παρασκευή 10/10 στις 10, και εγώ με τον Τζέικ ετοιμαζόμαστε να πάμε στο δικαστικό μέγαρο», είχε πει η Αμαλία Κωστοπούλου πριν πάει στον πολιτικό της γάμο.