Σταματίνα Τσιμτσιλή: Βουτιές και στιγμές χαλάρωσης για την παρουσιάστρια σε παραλία – Οι εικόνες που δημοσιοποίησε

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή παραμένει σε καλοκαιρινό mood και οι εικόνες που δημοσιοποίησε στο Instagram, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου του 2026, το αποδεικνύουν. Η παρουσιάστρια του «Happy Day» θέλησε να μοιραστεί με τους followers της ορισμένα στιγμιότυπα από την ημέρα της. Ήλιος, θάλασσα και χαλάρωση για την ίδια ενόψει της σεζόν που πρόκειται να ξεκινήσει στις 21 Σεπτεμβρίου.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή δεν αποκάλυψε την τοποθεσία. Το φετινό καλοκαίρι της παρουσιάστριας ήταν γεμάτο με οικογενειακές στιγμές, εξορμήσεις με σκάφος και δύο βασικούς προορισμούς: την Πάρο και τη Σίκινο.

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Όπως κάθε χρόνο, το μεγαλύτερο μέρος του καλοκαιριού το πέρασε στο αγαπημένο της νησί, την Πάρο, μαζί με τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό, και τα τρία τους παιδιά. Λίγο πριν το τέλος του Αυγούστου, έκανε μια μικρή εξόρμηση στη Σίκινο. Έκλεψε τις εντυπώσεις με το στυλ της σε κάθε παραλία που έκανε την εμφάνισή της, προτείνοντας κομψούς τρόπους για να φορεθεί το παρεό και επιλέγοντας ψάθινα αξεσουάρ.

Πλέον η Σταματίνα Τσιμτσιλή μετράει αντίστροφα για την πρεμιέρα του φετινού «Happy Day» στον Alpha. Η επίσημη πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026 στις 07:45 το πρωί. Η ομάδα της εκπομπής έχει ήδη κάνει την πρώτη της συνάντηση, έτοιμη να μεταφέρει την ίδια θετική ενέργεια και φέτος.

Η επιτυχημένη ομάδα της εκπομπής παραμένει σταθερή και δεμένη, έτοιμη για τη 14η σεζόν στον Alpha. Μαζί με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή θα είναι ξανά οι Δημήτρης Παπανώτας, Τίνα Μεσσαροπούλου και Κώστας Φραγκολιάς.