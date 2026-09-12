Γιώργος Μαζωνάκης: Λευκά μπαλόνια στον ουρανό του Πειραιά μετά από αφιέρωμα σε κλαμπ της πόλης

Συγκινητικές στιγμές σε κλαμπ του Πειραιά, το βράδυ της Παρασκευής (11-09-2026). Ο Γιώργος Μαζωνάκης που είχε μεγαλώσει στη Νίκαια, γνώριζε καλά τη νυχτερινή ζωή της πόλης και τον συγκεκριμένο χώρο. Δήλωνε «Πειραιώτης» σε συνεντεύξεις του. Θαυμαστές του επέλεξαν να τιμήσουν τη μνήμη του, με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Άφησαν λευκά μπαλόνια στον ουρανό και στη συνέχεια ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.

Από τα μεγάφωνα του κλαμπ έπαιξε ένα ηχητικό απόσπασμα από παλαιότερη ομιλία του Γιώργου Μαζωνάκη, όταν έλεγε προς το κοινό: «Εδώ μέσα είμαστε ο ένας για τον άλλον, ένα θαύμα». Μόλις τελείωσε το συγκινητικό απόσπασμα, ο κόσμος που βρισκόταν στο κλαμπ άφησε δεκάδες λευκά μπαλόνια να ανέβουν στον ουρανό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η στιγμή ήταν φορτισμένη συναισθηματικά, με πολλούς θαμώνες να ξεσπούν σε χειροκροτήματα, ενώ τα σχετικά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγιναν γρήγορα viral προκαλώντας ρίγη συγκίνησης σε ορισμένους.

Η κίνηση αυτή έγινε ως ένας συμβολικός αποχαιρετισμός στον αγαπημένο τραγουδιστή, μετά την ξαφνική είδηση του θανάτου του που συγκλόνισε ολόκληρη τη χώρα.

Όπως έγινε γνωστό το απόγευμα του Σαββάτου (12-09-2026), σε «λαϊκή αγρυπνία» θα τεθεί η σορός του αξέχαστου Γιώργου Μαζωνάκη, από το απόγευμα της Κυριακής (13.09.2026) μέχρι την επόμενη μέρα που θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του τραγουδιστή στην γενέτειρά του, τη Νίκαια.