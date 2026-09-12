Αντώνης Ρέμος: Πλήθος κόσμου στη μεγάλη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη – Το «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη

Με το «Ανήκω σε ‘μένα» τίμησε τoν αξέχαστο Γιώργο Μαζωνάκη, ο Αντώνης Ρέμος στην μεγάλη συναυλία που έκανε στην γενέτειρά του, την Θεσσαλονίκη, απόψε (12.09.2026) όπου πλήθος κόσμου έχει μαζευτεί για να γιορτάσει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι.

Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάσε τα 30 χρόνια του στο τραγούδι, ερμηνεύοντας μερικές από τις επιτυχίες του που άφησαν εποχή στην ελληνική μουσική. Μάλιστα, προς τιμήν του Γιώργου Μαζωνάκη παρουσίασε σε video wall μία φωτογραφία του αξέχαστου καλλιτέχνη λέγοντας «Γιώργο έφυγες νωρίς».

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Η φαντασμαγορική συναυλία του ξεκίνησε το βράδυ του Σαββάτου (12.09.2026) με λίγη καθυστέρηση, μετά την καταρρακτώδη βροχή που έπεσε στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης. Η έναρξη ήταν προγραμματισμένη στις 20:00, ωστόσο καθυστέρησε λόγω της βροχόπτωσης που σημειώθηκε στις 18:00, η οποία όμως δεν πτόησε του Θεσσαλονικείς να κατέβουν στη Νέα Παραλία με ομπρέλες.

Στον ουρανό της πόλης πραγματοποιήθηκε ένα σόου πυροτεχνημάτων, ενώ 1.200 drones έδωσαν δικό τους στίγμα. Στην πόλη στήθηκαν δέκα γιγαντοοθόνες και 30 κάμερες για να παρακολουθήσει ο κόσμος τη συναυλία και να συμμετέχει από διάφορα σημεία.

Για τα άτομα με αναπηρία υπήρχε ειδική μέριμνα για προσβασιμότητα, ενώ για τις ανάγκες της προετοιμασίας εργάστηκαν 1000 άτομα, ενώ άλλοι 1000 ήταν οι μουσικοί και οι perfomers.

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ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΡΕΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ EUROKINISSI)

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΡΕΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ EUROKINISSI)

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΡΕΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ EUROKINISSI)

(ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ/ MOTIONTEAM)

Την βραδιά συντόνισε ο καλός φίλος του Αντώνη Ρέμου, Γρηγόρης Αρναούτογλου, ενώ παρόντες ήταν και άλλοι μεγάλοι καλλιτέχνες όπως η Δέσποινα Βανδή, η Καίτη Γαρμπή, η Μαντώ, ο Κώστας Χατζής και οι Gipsy Kings.

Με σειρά εμφάνισης, στη μεγάλη επετειακή εκδήλωση συμμετείχαν οι Γρηγόρης Αρναούτογλου, Μαντώ, Καίτη Γαρμπή, Γιώργος Θεοφάνους, Gipsy Kings, SNAP!, Mr. President, Haddaway, Κώστας Χατζής, Μάνος Πυροβολάκης, Željko Joksimović και Δέσποινα Βανδή, καθώς και οι σολίστες Θανάσης Βασιλόπουλος, Μανώλης Καραντίνης και Θάνος Γκιουλετζής, και ο DJ Αντώνης Δημητριάδης.