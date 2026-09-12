Η Καίτη Φίνου σε βίντεο από σπάνια δημόσια έξοδο: «Έπρεπε να ήμουν ξαπλωμένη στο κρεβάτι αλλά χαλάλι»

Σχεδόν ένα μήνα μετά τους αφόρητους πόνους που την έστειλαν σε νοσοκομείο, η Καίτη Φίνου, πραγματοποίησε την πρώτη δημόσια νυχτερινή έξοδο και δημοσιοποίησε βίντεο στο Instagram. Η ηθοποιός γνωστοποίησε πως βρέθηκε στα στούντιο της Φίνος Φιλμ προκειμένου να παραλάβει ένα βραβείο εκ μέρους της συναδέλφου της και προέδρου του Ιδρύματος «Το σπίτι του Ηθοποιού», Άννας Φόνσου.

Η Καίτη Φίνου ανέφερε πως «είναι η πρώτη μου έξοδος μετά από πολλά χρόνια. Το πρώτο μου μακιγιάζ μετά από πολλά χρόνια και οι πρώτες λέξεις που θα πω, για ένα βραβείο που θα πάρω, μετά από πολλά χρόνια».

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«Έπρεπε να έρθω οπωσδήποτε στη θέση της κα. Φόνσου, ήταν σημαντικό, θα το μάθετε αύριο. Δεν ήξερα ότι θα είχε και περπάτημα και σκαλοπάτια, εγώ έπρεπε να ήμουν ξαπλωμένη στο κρεβάτι αλλά χαλάλι. Υπομονή μέχρι να έρθει η ώρα να ξεκινήσει το πρόγραμμα».

«Εδώ είμαστε στους Αγίους Αναργύρους, στα στούντιο της Φίνος Φιλμ και θα σας δείξω τον χώρο. Γίνεται μια εκδήλωση και πρέπει να βραβεύσουμε την κα. Φόνσου, θα το πάρω εγώ το βραβείο της. Υπομονή και χαμόγελο, να ‘μαστε καλά» συμπλήρωσε η Καίτη Φίνου στο βίντεο.

Η Καίτη Φίνου πήρε εξιτήριο από το Ασκληπιείο Βούλας, το βράδυ της Τρίτης 18 Αυγούστου του 2026. Είχε μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, με αφόρητους πόνους. Όπως ανέφερε, με την κατάλληλη αγωγή των γιατρών, άρχισε να αισθάνεται καλύτερα και πήρε τον δρόμο της επιστροφής για το σπίτι της.