Αναστασία Παντούση: Φοβάμαι τη μοναξιά, κρατάω στο πίσω μέρος του μυαλού μου το να κάνω παιδί

Η Αναστασία Παντούση παραχώρησε συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, στο «The 2night Show» που μεταδόθηκε το βράδυ της Τρίτης (24-02-2026) και προσπάθησε να εξηγήσει γιατί για την ώρα, έχει στο πίσω μέρος του μυαλού της, τη μητρότητα. Με όλα αυτά που συμβαίνουν είναι επιφυλακτική για το αν πρέπει να φέρει σε αυτόν τον κόσμο, μια ανθρώπινη ζωή. Αρχικά πάντως, η ηθοποιός αναφέρθηκε στα επαγγελματικά της.

«Στα γυρίσματα στο “Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι” μπήκα τον Οκτώβρη. Το νερό ήταν πάγος. Ο σκηνοθέτης, Μιχάλης Ρουμπής φώναζε “Τελείωσε, βγάλτε την”. Με πρόσεχαν πάρα πολύ αλλά πήγα να λιποθυμήσω από το κρύο. Αυτό το γύρισμα ήταν δύσκολο αλλά ευτυχώς ήμασταν ωραία ομάδα και βγήκαν όλα καλά» δήλωσε αρχικά η Αναστασία Παντούση στο «The 2night Show».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι «Πιστεύω ότι δε θα είμαι ποτέ όσο θα ήθελα. Πάντα θα προσπαθώ για το καλύτερο. Συμβαίνει συχνά να υπάρχουν ρόλοι που σου δίνουν την ευκαιρία να γίνεις καλύτερος και άλλοι που δε σε αφήνουν να δείξεις το ταλέντο σου. Οι χρόνοι της τηλεόρασης συνήθως δε βοηθούν να κατανοήσεις περισσότερο τον ρόλο ή να δοκιμάσεις πράγματα πάνω σε αυτό, που μπορεί να μην τα έχεις δει ή να τα ανακαλύψεις εκείνη τη στιγμή. Αλλά με τους χρόνους, δυστυχώς, είναι λίγο δύσκολο».

Επιπλέον, η Αναστασία Παντούση σημείωσε πως «Έχω σπουδάσει Παιδαγωγικό και το εξάσκησα μόνο στη ζωή. Όταν είμαι με τα παιδιά γίνομαι ζιζάνιο. Ήθελα να γίνω νηπιαγωγός από μικρή, γιατί μου άρεσε, αγαπούσα τα παιδιά. Η υποκριτική ήταν πολύ πίσω. Μεγάλωσα στα Σπάτα. Ήταν πολύ ωραία, είχαμε τη γειτονιά. Όταν είπα στους γονείς μου ότι θα γίνω ηθοποιός πιστεύω ότι το ήξεραν. Και τώρα που έχουν περάσει τα χρόνια καταλαβαίνω ότι κάπως το είχα πάρει απόφαση και ότι αφού το θέλω τόσο πολύ, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το κάνω».

Συμπλήρωσε, μάλιστα, ότι «Έχω απογοητευτεί πολλές φορές, όταν δε χτυπάει το τηλέφωνο για δουλειά αλλά ποτέ δε σκέφτηκα να τα παρατήσω. Είναι αυτή η μεταβατική περίοδος που τελειώνεις τη μια δουλειά και ποτέ δεν είσαι σίγουρος. Το άγχος είναι συνεχόμενο. Ευτυχώς, μέχρι στιγμής όλα έχουν πάει καλά. Από εκεί και πέρα είναι θέμα του να έχεις την επιλογή να σου αρέσουν πολύ αυτά που κάνεις, να μπορείς να επιλέξεις. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και μέχρι στιγμής εμένα μου έχουν έρθει έτσι τα πράγματα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσον αφορά την προσωπική της ζωή, η Αναστασία Παντούση είπε ότι «Ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου έρθει στη ζωή και πώς θα στα φέρει. Μέχρι τώρα έχω δεχτεί και έχω δώσει πολλή αγάπη. Αν με ρωτάς για τη μοναξιά, τη φοβάμαι. Την φοβάμαι όσον αφορά ότι δεν το έχω συνηθίσει, πάντα ήμουν ένας άνθρωπος που ήμουν πολύ κοινωνική, ήθελα να συναναστρέφομαι συνέχεια με κόσμο, να είμαι έξω. Ένας λόγος που έχω επιλέξει και αυτή τη δουλειά είναι η συναναστροφή».

«Δεν μου αρέσει πολύ ο κόσμος. Δεν μου αρέσουν αυτά που ακούγονται τελευταία. Αυτή είναι η καθημερινότητα. Ειδικά αυτά που έχουν βγει τον τελευταίο καιρό και έχουν να κάνουν και με τα παιδιά περισσότερο, είναι ένας λόγος που κρατάω στο πίσω μέρος του μυαλού μου το να κάνω παιδί. Αυτός είναι ένας λόγος. Έχουν βγει φρικαλεότητες…

Είμαστε άνθρωποι και αυτή τη στιγμή ακούμε κάτι, το οποίο κανείς δεν ήθελε να το ακούσει και το περνάμε λίγο απέξω. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό, είναι πολύ σοβαρό αυτό που έχει συμβεί. Μιλάω για το σκάνδαλο Epstein. Ελπίζουμε σε φωτεινές και καλύτερες μέρες» είπε καταληκτικά η ηθοποιός.