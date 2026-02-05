Lifestyle

Αναστασία Παντούση – Ιωάννης Παπαζήσης: Η ρομαντική απόδραση του ζευγαριού στο Παρίσι

«Όσες φορές και να σε δω, πάντα θα είναι σαν να σε βλέπω πρώτη» έγραψε η Αναστασία Παντούση στη λεζάντα των φωτογραφιών που ανέβασε στο Instagram
Ιωάννης Παπαζήσης-Aναστασία Παντούση
Ιωάννης Παπαζήσης-Aναστασία Παντούση / NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Η Αναστασία Παντούση ταξίδεψε με τον αγαπημένο της Ιωάννη Παπαζήση στο Παρίσι με το ζευγάρι να θέλει να ξεφύγει από τους ρυθμούς της καθημερινότητας και να επισκεφτεί την πανέμορφη γαλλική πόλη.

Οι δυο αγαπημένοι ηθοποιοί, Αναστασία Παντούση και Ιωάννης Παπαζήσης, λατρεύουν τα ταξίδια και επέλεξαν για ακόμη μία φορά στο Παρίσι. Η ηθοποιός κατάφερε να ξεκλέψει λίγο χρόνο από τα γυρίσματα της σειράς «Το Σπίτι δίπλα στο Ποτάμι» στον Alpha και να απολάυσει ποιοτικό χρόνο με τον σύντροφό της.

Μπορεί το ζευγάρι να μην ανέβασε φωτογραφίες μαζί αλλά τα κοινά στιγμιότυπα από τους δρόμους του Παρισιού ήταν εκείνα που «πρόδωσαν» την νέα ρομαντική τους εξόρμηση.

«Όσες φορές και να σε δω, πάντα θα είναι σαν να σε βλέπω πρώτη» έγραψε η Αναστασία Παντούση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η Αναστασία Παντούση και ο Ιωάννης Παπαζήσης αποτελούν ένα από τα πιο διακριτικά και ταιριαστά ζευγάρια της ελληνικής showbiz, κρατώντας συνειδητά χαμηλούς τόνους γύρω από την προσωπική τους ζωή.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Anastasia Padousi Official (@anastasia_padousi_official)

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ioannis Papazisis (@papazisisioannis)

Οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσα από τη δουλειά, καθώς συνεργάστηκαν στη τηλεοπτική σειρά «Κόκκινο Ποτάμι» στο Open.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
125
116
102
102
93
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo