Αναστασία Παντούση – Ιωάννης Παπαζήσης: Η ρομαντική απόδραση του ζευγαριού στο Παρίσι

Η Αναστασία Παντούση ταξίδεψε με τον αγαπημένο της Ιωάννη Παπαζήση στο Παρίσι με το ζευγάρι να θέλει να ξεφύγει από τους ρυθμούς της καθημερινότητας και να επισκεφτεί την πανέμορφη γαλλική πόλη.

Οι δυο αγαπημένοι ηθοποιοί, Αναστασία Παντούση και Ιωάννης Παπαζήσης, λατρεύουν τα ταξίδια και επέλεξαν για ακόμη μία φορά στο Παρίσι. Η ηθοποιός κατάφερε να ξεκλέψει λίγο χρόνο από τα γυρίσματα της σειράς «Το Σπίτι δίπλα στο Ποτάμι» στον Alpha και να απολάυσει ποιοτικό χρόνο με τον σύντροφό της.

Μπορεί το ζευγάρι να μην ανέβασε φωτογραφίες μαζί αλλά τα κοινά στιγμιότυπα από τους δρόμους του Παρισιού ήταν εκείνα που «πρόδωσαν» την νέα ρομαντική τους εξόρμηση.

«Όσες φορές και να σε δω, πάντα θα είναι σαν να σε βλέπω πρώτη» έγραψε η Αναστασία Παντούση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η Αναστασία Παντούση και ο Ιωάννης Παπαζήσης αποτελούν ένα από τα πιο διακριτικά και ταιριαστά ζευγάρια της ελληνικής showbiz, κρατώντας συνειδητά χαμηλούς τόνους γύρω από την προσωπική τους ζωή.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Anastasia Padousi Official (@anastasia_padousi_official)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ioannis Papazisis (@papazisisioannis)

Οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσα από τη δουλειά, καθώς συνεργάστηκαν στη τηλεοπτική σειρά «Κόκκινο Ποτάμι» στο Open.