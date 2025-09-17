Αναστασία: Πήγε τρεις φορές να με φιλήσει στο στόμα, δε γελούσα, μου κόπηκαν τα πόδια

Η Αναστασία παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα του «Happy Day» και στον Δημήτρη Σιδηρόπουλο. Η τραγουδίστρια περιέγραψε τα όσα έζησε όταν θαυμαστής της επιχείρηση να την φιλήσει στο στόμα, στην πίστα νυχτερινού κέντρου, αλλά και για τους «Stalker» που κατά καιρούς γίνονται πρόβλημα για την ίδια και άλλους συναδέλφους της.

Η Αναστασία παρά την επιτυχία της παραμένει προσγειωμένη. Στις δηλώσεις της δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον Γιώργο Μαζωνάκη, για τον οποίο είχε μόνο καλά να πει. Το ξεκίνημα πάντως έγινε από μια στιγμή που της προκάλεσε τρόμο, στο νυχτερινό κέντρο που εμφανιζόταν.

«Θα σας πω ένα πρόσφατο περιστατικό που μου συνέβη, όταν τραγουδούσα πάνω στην πίστα, ανέβηκε ένα αγόρι και πήγε τρεις φορές να με φιλήσει στο στόμα. Δε γελούσα. Μου κόπηκαν τα πόδια. Ενήλικας ήταν. Stalker έχουμε πάρα πολλούς, αλλά για να έχεις επιλέξει μία δουλειά η οποία έχει φώτα, εντάξει, δεν πειράζει», είπε αρχικά η Αναστασία.

Στη συνέχεια, η Αναστασία είπε: «Εγώ με τον Γιώργο Μαζωνάκη δεν έκανα MAD VMA μόνο, όταν έβγαλα το τραγούδι “Αμαρτίες” με πήρε από το χεράκι και με πήρε μαζί του στην περιοδεία του. Ήμασταν ένα ολόκληρο καλοκαίρι μαζί, πέρασα φανταστικά.

Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύει πάρα πολύ στον Θεό, είναι ευλογημένος και για μένα μία ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης θα είναι ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει».

Το φετινό καλοκαίρι η Αναστασία έκανε διακοπές στην Πάρο και κατάφερε να μαγνητίζει τα βλέμματα, σε κάθε δημόσια εμφάνισή της.