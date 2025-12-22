Ανδρέας Μικρούτσικος για το πρόβλημα υγείας του: «Έχω περάσει δύσκολα, αλλά έχω έναν διάολο μέσα μου και ενεργοποιούμαι»

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος τα τελευταία χρόνια έχει περάσει πολλές περιπέτειες υγείας και έχει δώσει δυνατές μάχες. Ο γνωστός παρουσιαστής όμως δεν το βάζει κάτω, δε χάνει τη δύναμη και το κουράγιο του και ξεπερνάει τις δυσκολίες.

Ο καταξιωμένος παρουσιαστής ήταν καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στον τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1 και μίλησε για τα ζητήματα που έχει περάσει το τελευταίο διάστημα, τη σοβαρή λοίμωξη του αναπνευστικού που είχε αλλά και το γεγονός μέχρι και σήμερα χρειάζεται οξυγόνο. Μάλιστα, ο Ανδρέας Μικρούτσικος τόνισε ότι ό,τι και να συμβαίνει καταφέρνει και στέκεται ξανά όρθιος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εγώ έχω να πω ότι σε βλέπω πάρα πολύ καλά στην υγεία σου, μετά από, που έχεις περάσει λίγο δύσκολα και σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες εδώ», είπε ο Γρηγόρης Αρναούογλου με τον Αντρέα Μικρούτσικο να εξομολογείται: «Έχω περάσει δύσκολα, έχω κάποιες στιγμές… Κάνω τα σέρβις στο σπίτι με το οξυγόνο, αλλά έχω έναν διάολο μέσα μου. Αυτός ο διάολος που έχω μέσα μου, με κάνει κάποια στιγμή να ενεργοποιούμαι και να λέω “εκεί, όρθιος με τη σημαία στο χέρι και ό,τι βρέξει ας κατεβάσει”».

Παράλληλα, ο Ανδρέας Μικρούτσικος μίλησε για τον τηλεμαραθώνιο και εξέφρασε δημοσίως τις «αρετές» που έχει ο οικοδεσπότης ως παρουσιαστής.

«Άκουσα αυτό που το ‘πες στην αρχή, ήταν πολύ εύστοχο. Το τι έχουμε τραβήξει, ώστε απ’ τη μια έχει εξελιχθεί το πράγμα, απ’ την άλλη όμως κάνει μπρος – πίσω. Και λέω το εξής, ότι είναι επιτακτικοί τέτοιοι τηλεμαραθώνιοι. Όταν γίνονται με ψυχή και με καρδιά και όχι ως ξέπλυμα ενός κοινωνικού προσώπου. Και αυτό φαίνεται. Απ’ τον παρουσιαστή ξεκινάει και φτάνει μέχρι το τέλος. Αλήθεια στο λέω. Αλήθεια στο λέω, γιατί αν ήταν ένα τοξικό άτομο να ‘ναι σ’ αυτή την εκπομπή και να καλεί τον κόσμο, θα ήταν και μικρότερη η συμμετοχή και θα ήτανε, κάνουμε για να κάνουμε», είπε ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όταν εσύ, που ξέρω ότι βάζεις την ψυχούλα σου, την καρδούλα σου, σ’ αρέσουν οι εκπομπές, βγαίνεις στο δρόμο, σε βλέπω πώς κάνεις αυτή την ταξιδιωτική εκπομπή, είσαι ένα με τον κόσμο. Εκεί είναι η μεγάλη σου επιτυχία. Είσαι ταλαντούχος, αλλά είσαι και ένα με τον κόσμο. Δεν είσαι καβαλημένο καλάμι, δεν είσαι στημένη πόζα. Είσαι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Σε βλέπει κανείς και ανοίγει η καρδιά του. Και έρχομαι στο δια ταύτα. Το δια ταύτα είναι τι; Ότι είναι επιτακτικό να γίνονται τέτοιες εκπομπές, τέτοιες διαδικασίες, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω επειδή είναι ολοήμερο, γιατί;

Όλα αυτά τα χρόνια περάσανε, περάσαμε δύσκολα απ’ τη μια, αλλά απ’ την άλλη δεν αναπτύχθηκε ένα αντανακλαστικό, ένα κράτος δικαίου. Οι διάφορες κυβερνήσεις δημιουργήσανε μια παθογένεια γύρω απ’ την έννοια “πρόνοια”. Έχουμε προβλήματα. Και ο κόσμος θέλει ένα είδος συμπαράστασης. Όχι ένα είδος, θέλει βοήθεια. Το βλέπουμε ακόμα και σήμερα που μια ολόκληρη τάξη, οι αγρότες, είναι στα μπλόκα. Θέλει να βοηθηθεί ο κόσμος. Ένα κανάλι λοιπόν όταν αποφασίζει να κάνει κάτι τέτοιο, και δεν είναι μόνο, μόνο τέτοιο, γενικότερα την έννοια του βοηθάω, την έννοια μιας κοινωνικής ευαισθησίας, μιας κοινωνικής ενσυναίσθησης, είναι επιτακτικό και θα πρέπει όλοι να καθόμαστε…

Εγώ ας πούμε, αυτόν τον καιρό, είχα λίγο με τα πνευμόνια μου, με το που μου το ‘πες “στρατιωτάκι” είμαι εδώ. Είμαι εδώ. Κάθομαι εκεί και κάθομαι γιατί πρέπει να βοηθάμε. Τον Γρηγόρη, τον ΑΝΤ1, την εκδήλωση, τον κόσμο ο οποίος πρόσεξε το σημαντικό: με αυτό το ένα ευρώ…», πρόσθεσε ο Ανδρέας Μικρούτσικος.