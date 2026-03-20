Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

Ανδρέας Μικρούτσικος: Ξέσπασε σε κλάματα με την αναφορά του Μίλτου Πασχαλίδη στον αδερφό του, Θάνο

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος ήταν πολύ δεμένος με τον αδερφό του, Θάνο, και ο θάνατός του του έχει στοιχίσει
Ο Ανδρεάς Μικρούτσικος
Ο Ανδρεάς Μικρούτσικος / Mega

Τη συγκίνησή του δεν μπόρεσε να κρύψει ο Ανδρεάς Μικρούτσικος στην αναφορά του Μίλτου Πασχαλίδη στον αείμνηστο αδελφό του, Θάνο Μικρούτσικο. Ο Θάνος Μικρούτσικος έφυγε από τη ζωή στις 28 Δεκεμβρίου του 2019, σε ηλικία 72 ετών. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του πάλευε με τον καρκίνο.

Ο Μίλτος Πασχαλίδης μιλώντας σήμερα (20.03.2026) στην εκπομπή «Buongiorno» επισήμανε πως αφιέρωσε το φινάλε της συναυλίας του στον Αλέξη Τσίπρα για τη στάση που κράτησε όταν έφυγε από τη ζωή ο συνθέτης Θάνος Μικρούτσικος και εκείνη τη στιγμή ο Ανδρέας Μικρούτσικος έσκυψε το κεφάλι και προσπάθησε να κρύψει τα δάκρυά του, χωρίς να μπορεί να πει οτιδήποτε.

Ο τραγουδιστής ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αφιέρωσα στον Αλέξη Τσίπρα το φινάλε της συναυλίας μου για τη στάση που κράτησε στον θάνατο του Θάνου Μικρούτσικου. Θα μου επιτρέψετε να μη σας πω τι εννοώ με αυτό. Ήταν πάντως αξιοπρεπέστατη και συγκινητική και την εκτίμησα πάρα πολύ».

Αμέσως μετά την προβολή του βίντεο, η Φαίη Σκορδά παρατηρώντας πόσο συγκινημένος ήταν ο Ανδρέας Μικρούτσικος, θέλησε να του δώσει λίγο χρόνο για να συνέλθει και προσπάθησε να αλλάξει θέμα.

Ωστόσο, στη συνέχεια, δεν άντεξε να βλέπει τον Ανδρέα Μικρούτσικο σε αυτή την κατάσταση η Φαίη Σκορδά τον πλησίασε, χαρίζοντάς του μια θερμή αγκαλιά. «Ανδρέα μου, να σου κάνω μια αγκαλιά. Του ήρθε απότομο γι’ αυτό», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος ήταν πολύ δεμένος με τον αδερφό του, Θάνο, και ο θάνατός του του έχει στοιχίσει. Συχνά όταν γίνονται αναφορές στο όνομά του συγκινείται και βουρκώνει, όμως αυτή τη φορά δεν μπόρεσε μην κλάψει.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Newsit logo
Newsit logo