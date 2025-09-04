«Ανεμοδαρμένα Ύψη»: Το πρώτο τρέιλερ της ταινίας με τους Μάργκοτ Ρόμπι και Τζέικομπ Ελόρντι

Το πρώτο τρέιλερ για τη νέα ταινία της Έμεραλντ Φένελ (Emerald Fennell), «Ανεμοδαρμένα Ύψη» (Wuthering Heights) κυκλοφόρησε, υποσχόμενο μια τολμηρή και ερωτικά φορτισμένη προσέγγιση του κλασικού μυθιστορήματος της Έμιλι Μπροντέ (Emily Brontë).

Πρωταγωνιστούν δύο διάσημοι Αυστραλοί ηθοποιοί, η Χολιγουντιανή σταρ Μάργκοτ Ρόμπι (Margot Robbie) και ο υποψήφιος για BAFTA Τζέικομπ Ελόρντι (Jacob Elordi) στους ρόλους της Catherine και του Heathcliff αντίστοιχα.

Το βιβλίο, που εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1847, επικεντρώνεται στη θυελλώδη σχέση μεταξύ των δύο ηρώων, που περιλαμβάνει το πάθος και την εκδίκηση. Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Χονγκ Τσάου (Hong Chau), Μάρτιν Κλούνες (Martin Clunes) και ο ανερχόμενος αστέρας της σειράς «Adolescence», Όουεν Κούπερ (Owen Cooper).

Το πρότζεκτ προκάλεσε «πόλεμο προσφορών» το 2024, μετά την επιτυχία της δεύτερης ταινίας της Φένελ με τίτλο «Saltburn» στο Amazon Prime, παρά τις διχαστικές κριτικές και τις χαμηλές εισπράξεις του, στους κινηματογράφους.

Σύμφωνα με τον Guardian, ενώ το Netflix φέρεται να προσέφερε 150 εκατομμύρια δολάρια, η συμφωνία τελικά έκλεισε με τη Warner Bros, η οποία πλήρωσε μόλις 80 εκατομμύρια δολάρια. Τόσο η Φένελ όσο και η Ρόμπι είχαν εκφράσει την επιθυμία τους για κινηματογραφική προβολή του φιλμ.

Τον περασμένο μήνα, κυκλοφόρησαν αναφορές ότι η ταινία έλαβε ανάμεικτες κριτικές από μια δοκιμαστική προβολή ενώ αυτή την εβδομάδα εμφανίστηκαν διαφημιστικές πινακίδες σε μεγάλες πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ προιδεάζοντας την κυκλοφορία της.

Η Φένελ ανέλαβε και το σενάριο και μέρος της παραγωγής όπως και η Ρόμπι για λογαριασμό της LuckyChap, ενώνοντας τις δυνάμεις τους για τρίτη φορά.

Η ηθοποιός έρχεται μετά την τεράστια επιτυχία της «Barbie» ενώ θα εμφανιστεί αργότερα αυτόν τον μήνα, στο πλευρό του Κόλιν Φάρελ (Colin Farrell) στην ταινία φαντασίας «A Big Bold Beautiful Journey».

Ο Ελόρντι, που έγινε γνωστός από την τηλεοπτική σειρά «Euphoria», έχει πρωταγωνιστήσει στις ταινίες «Priscilla» και «On Swift Horses» ενώ ο επόμενος ρόλος του θα είναι στο «Frankenstein του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο (Guillermo del Toro).

Νωρίτερα φέτος, ο σταρ μίλησε για την ταινία σε συνέντευξή του στο Deadline: «Οι ερμηνείες όλων είναι συναρπαστικές. Είναι μια απίστευτη ρομαντική ιστορία. Ένα αληθινό έπος», ανέφερε.

Το φιλμ αποτελεί μία από τις πολλές κινηματογραφικές μεταφορές του κλασικού μυθιστορήματος, μεταξύ των οποίων η κλασσική ταινία του Γουίλιαμ Γουάιλερ (William Wyler) το 1939 με τον Λόρενς Ολίβιε (Laurence Olivier) και την Μερλ Όμπερον (Merle Oberon) και η εκδοχή της ‘Αντρεα Αρνολντ (Andrea Arnold) το 2011.