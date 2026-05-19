Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης σε βαρύ πένθος: Πέθανε ο πατέρας του

Ιδιαίτερες δύσκολες ώρες βιώνει ο Θανάσης Τσαλταμπάσης και η οικογένειά του, διότι «έφυγε» από τη ζωή ο αγαπημένος του πατέρας.

Ο ταλαντούχος ηθοποιός έκανε γνωστή τη δυσάρεστη είδηση την Τρίτη (19.05.2026) μέσω του λογαριασμού του στο Instagram. Ο Θανάσης Τσαλταμπάρης έκανε μία σπαρακτική ανάρτηση στο Instagram για να αποχαιρετίσει τον άνθρωπο που σημάδεψε τη ζωή του.

Επίσης, ο γνωστός καλλιτέχνης δημοσίευσε μια φωτογραφία του πατέρα του.

«Πατέρα μου… Απρόβλεπτος σε όλα… Περίμενες τη γιορτή της Μητέρας να κάνεις την έξοδο…

Ακόμα νομίζω ότι είναι κάποια πλάκα σου και θα έρθεις πάλι… Μια ζωή μας μοίραζες χαμόγελα, τώρα γεμίσαμε δάκρυα… Θα σ’ αγαπάμε πάντα… Θα σ’ αγαπώ πάντα…

Υ. Γ. Ποιος να μου έλεγε ότι έβγαζα την τελευταία φωτογραφία… Ήσουν μέσα στην ευτυχία… Έτσι θα σε θυμάμαι…», έγραψε χαρακτηριστικά ο Θανάσης Τσαλταμπάσης.

Σημειώνεται ότι μόλις πριν από 2 μήνες, ο Θανάσης Τσαλταμπάσης και η Αγοραστή Αρβανίτη απέκτησαν το δεύτερο παιδάκι τους, ένα αγοράκι.

«Ήμουν μέσα στον τοκετό, ήμουν δίπλα στη σύζυγό μου. Η κάθε στιγμή είναι πολύ δυνατή σε αυτές τις περιπτώσεις. Όλο το ταξίδι απ’ την αρχή και κάθε στιγμή είναι μοναδική», είχε δηλώσει ο ο Θανάσης Τσαλταμπάσης στην εκπομπή «Happy Day» του Alpha.