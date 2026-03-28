Ανέστης Ευαγγελόπουλος για Ελένη Μενεγάκη: Έπαθα σοκ όταν μου απάντησε στο μήνυμα που της έστειλα

Ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος βρέθηκε καλεσμένος της Ναταλίας Γερμανού, στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» και μίλησε για ακόμα μια φορά στην αδυναμία που έχει στην Ελένη Μενεγάκη. Ο δημοσιογράφος επανέλαβε πως δεν περίμενε να λάβει απάντηση από την κορυφαία παρουσιάστρια στο μήνυμα – πρόσκληση που της έστειλε για παρουσία στη διαδικτυακή εκπομπή του.

Ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος αποκάλυψε ότι πρόσφατα προσκάλεσε την Ελένη Μενεγάκη στο podcast του και έλαβε μια απάντηση μέσω κειμένου που δεν περίμενε, η οποία ήταν ευγενική αλλά ιδιαίτερη. Στο παρελθόν είχε δηλώσει χαρακτηριστικά πως «κάνει τις κινήσεις του» σαν «αράχνη» για να καταφέρει να εξασφαλίσει μια συνέντευξη μαζί της, χωρίς μέχρι σήμερα να τα έχει καταφέρει.

«Έχω μια τεράστια αδυναμία στην Ελένη Μενεγάκη, την παρακολουθώ από μικρός και έπαθα σοκ όταν μου απάντησε, δεν το λέω επειδή την θαυμάζω» ανέφερε αρχικά ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος.

«Της έστειλα το μήνυμα και πραγματικά δεν περίμενα να μου απαντήσει. Την είχα γνωρίσει μια φορά και ντρεπόμουν, είχα μια συστολή να της στείλω. Κατευθείαν μου απάντησε με ένα πολύ ουσιαστικό μήνυμα. Μου το εξήγησε αυτό που μου είπε και το χάρηκα»,πρόσθεσε ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος.

Αναφερόμενος στη Ναταλία Γερμανού, είπε: «Και εσύ μου έκανες πολύ εντύπωση που κατευθείαν μου το εξήγησες και μου το απάντησες». «Σου είπα ναι και μέχρι το καλοκαίρι που θα φύγουμε να πάμε διακοπές, έχουμε ακόμα πολύ καιρό», απάντησε η Ναταλία Γερμανού στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο.