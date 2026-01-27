Lifestyle

Ανησυχία για τον Έλτον Τζον: Υποβασταζόμενος από τον σύζυγό του Ντέιβιντ Φέρνις στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού

Υποβασταζόμενος από τον σύζυγό του Ντέιβιντ Φέρνις, εμφανίστηκε στο Παρίσι ο Έλτον Τζον για την εβδομάδα μόδας.

Ο Βρετανός θρυλικός μουσικός Έλτον Τζον εμφανίστηκε χέρι-χέρι με τον σύντροφό του, Ντέιβιντ Φέρνις στο Παρίσι, ωστόσο χρήστες στα social media, σχολίασαν ο καλλιτέχνης δυσκολευόταν να περπατήσει κανονικά και φαινόταν να χρειάζεται βοήθεια από τους σωματοφύλακές του.

Το viral βίντεο του 78χρονου προκάλεσε ανησυχία σε πολλούς χρήστες και θαυμαστές στα social media.

Ένας από αυτούς έγραψε: «Πρέπει να αποσυρθεί. Με το ζόρι περπατάει. Το να αποχωρείς όσο είσαι ακόμη σε καλή κατάσταση είναι σοφή απόφαση».

