«Spider-Man: Brand New Day»: Κυκλοφόρησε το 3ο και τελευταίο τρέιλερ της νέας ταινίας

Η αναμονή για τη νέα ταινία πλησιάζει στο τέλος της αφού το τρίτο και τελευταίο τρέιλερ του «Spider-Man: Brand New Day» βγήκε στη δημοσιότητα σήμερα, λίγες ημέρες πριν από την επίσημη πρεμιέρα της ταινίας (26/7/2026), αποκαλύπτοντας νέες σκηνές δράσης.

Στη νέα περιπέτεια της Marvel, όπως βλέπουμε και στο τρέιλερ, ο Τομ Χόλαντ επιστρέφει στον ρόλο του Spider-Man, σε έναν κόσμο όπου κανείς δεν θυμάται πλέον την πραγματική του ταυτότητα, μετά τα όσα έγιναν στο Spider-Man: No Way Home.

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Σύμφωνα με την σύνοψη της ταινίας, ο Πίτερ Πάρκερ συνεχίζει να προστατεύει τη Νέα Υόρκη ως Spider-Man, την ώρα που έρχεται αντιμέτωπος με μια νέα απειλή. Παράλληλα, οι υπερδυνάμεις του αρχίζουν να μεταβάλλονται με τρόπο απρόβλεπτο και επικίνδυνο.

Το νέο τρέιλερ ξεκινά με τον Πίτερ να γράφει ένα γράμμα στην αγαπημένη του Μέρι Τζέιν, προσπαθώντας να της εξηγήσει όλα όσα συνέβησαν, χωρίς όμως να γνωρίζει αν θα βρει ποτέ το θάρρος να της το δώσει. Ακολουθούν εκτεταμένες σκηνές δράσης, που κορυφώνονται με τη σύγκρουσή του με τον Χαλκ, τον οποίο υποδύεται ξανά ο Μαρκ Ραφάλο.

Καθώς η νέα απειλή κάνει την εμφάνισή της, το τρέιλερ παρουσιάζει τον Spider-Man ως «τον μόνο που μπορεί να τη σταματήσει», προετοιμάζοντας το έδαφος για μία από τις πιο φιλόδοξες ταινίες του κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel.

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Στο πλευρό του Τομ Χόλαντ πρωταγωνιστούν η σύζυγός του Ζεντάγια στον ρόλο της MJ, ο Τζέικομπ Μπάταλον ως Νεντ καθώς και οι Τζον Μπέρνθαλ, Σέιντι Σινκ, Τράμελ Τίλμαν, Κιθ Ντέιβιντ, Μάικλ Μάντο και Λάιζα Κολόν-Ζάγιας.

Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον σε σενάριο των Κρις ΜακΚένα και Έρικ Σόμερς