Ντέμι Μουρ: Το τρυφερό βίντεο για τα 35α γενέθλια της κόρης της, Σκάουτ – «Είμαι τόσο ευγνώμων για σένα»

Τα 35 της χρόνια έκλεισε σήμερα (21.07.2026) η κόρη της Ντέμι Μουρ και του Μπρους Γουίλις, Σκάουτ Γουίλις και η μητέρα της θέλησε να της ευχηθεί δημοσίως «χρόνια πολλά» με μια τρυφερή ανάρτηση.

Η γνωστή ηθοποιός Ντέμι Μουρ, που είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media, δημοσίευσε ένα βίντεο με την ίδια και την κόρη της. Πρόκειται για κομμάτια με διάφορα στιγμιότυπα από τη ζωή μητέρας και κόρης, από την καθημερινότητά τους αλλά και από ταξίδια που έχουν κάνει στο παρελθόν.

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«Γλυκιά, εγώ… Γλυκιά, εγώ… είμαι τόσο ευγνώμων για σένα.

Το να σε αγαπώ και να σε βλέπω να μεγαλώνεις σε τη φανταστική γυναίκα που είσαι είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα της ζωής. Εσύ κάνεις τα πάντα πιο φωτεινά, ελαφρύτερα και πολύ πιο όμορφα απλώς με την ύπαρξή σου.

Χρόνια Πολλά, γλυκιά μου Scout LaRue. Σ’ αγαπώ απεριόριστα», έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησης.

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Υπενθυμίζεται ότι η Ντέμι Μουρ έχει αποκτήσει τρία παιδιά, κατά τη διάρκεια του γάμου της με τον ηθοποιό Μπρους Γουίλις. Πρώτη γεννήθηκε η Ράμερ Γουίλις στις 16 Αυγούστου 1988, δεύτερη η Σκάουτ Γουίλις στις 20 Ιουλίου 1991 και τελευταία ηΤαλούλα Γουίλιςστις 3 Φεβρουαρίου 1994. Και οι τρεις κόρες της ασχολούνται με την υποκριτική, τη μουσική και τη μόδα. Μάλιστα, η Ντέμι Μουρ έγινε για πρώτη φορά γιαγιά τον Απρίλιο του 2023, αφού η Ράμερ έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Demi Moore (@demimoore)

Η Ντέμι Μουρ και ο Μπρους Γουίλις, παρά τον χωρισμό τους, εξακολουθούν να διατηρούν πολύ καλές σχέσεις και αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα πρώην ζευγάρια του Χόλιγουντ. Η ηθοποιός βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της οικογένειας του Γουίλιες, ειδικά τα τελευταία χρόνια, μετά τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει με την άνοια.