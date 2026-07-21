Η Σοφία Βεργκάρα κάνει διακοπές στη Μύκονο: Οι αναρτήσεις και οι «νύχτες στην Ελλάδα»

Τη Μύκονο επέλεξε η γνωστή Κολομβιανή ηθοποιός Σοφία Βεργκάρα, για να περάσει τις καλοκαιρινές της διακοπές, όπως η ίδια αποκάλυψε.

Εδώ και λίγες ώρες η Σοφία Βεργκάρα βρίσκεται στη Μύκονο μαζί με φίλους της προκειμένου να απολαύσει μέρος των διακοπών της. Μάλιστα, η ηθοποιός δεν παρέλειψε να μοιραστεί μερικά στιγμιότυπα με τους followers της.

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Το βράδυ της Τρίτης (21.07.2026), η Σοφία Βεργκάρα βρέθηκε στο γνωστό μαγαζί του νησιού, Scorpios για να δειπνήσει αλλά και να απολαύσει ζωντανά το σετ της διάσημης Κορεάτισας DJ, Peggy Gou.

Σε βίντεο που ανέβασε φαίνεται να διασκεδάζει ξέφρενα με τους φίλους της, ενώ φρόντισε να ποζάρει και για μια φωτογραφία φορώντας ένα εντυπωσιακό καλοκαιρινό φόρεμα.

«Νύχτες στην Ελλάδα», έγραψε στα ισπανικά η ηθοποιός, στην λεζάντα της ανάρτησής της.

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Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sofia Vergara (@sofiavergara)

Η Σοφία Βεργκάρα βρέθηκε ανάμεσα σε πολλούς celebrities παγκοσμίου φήμης, στον τελικό του Μουντιάλ 2026 που πραγματοποιήθηκε πριν 2 μέρες στο Νιου Τζέρσεϊ και επέλεξε να ταξιδέψει στην Ελλάδα για λίγες στιγμές χαλάρωσης.

Kαι η διεθνούς φήμης DJ έχει ήδη φτάσει στο νησί των ανέμων όπως η ίδια αποκάλυψε σε story της στο Instagram.

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Η Peggy Gou μάλιστα, έχει επισκεφτεί πολλές φορές την Ελλάδα για διακοπές αλλά και για εμφανίσεις τόσο στη Μύκονο όσο και στην Αθήνα.