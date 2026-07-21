Γεράσιμος Σκιαδαρέσης: «Έχασα δουλειές λόγω της διασημότητας που έλαβε ο ρόλος μου στο Καφέ της Χαράς»

Οι περισσότεροι τον αναγνωρίζουν από τον ρόλο του στο «Καφέ της Χαράς», όμως, όπως παραδέχτηκε ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, ποτέ δεν ήταν στόχος του να γίνει «γνωστός». Μάλιστα εξήγησε πως εξαιτίας της δημοσιότητας που πήρε ο ρόλος του, έχασε αρκετές δουλειές.

Ο ηθοποιός, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, έδωσε συνέντευξη στο vidcast «Τσάι με λεμόνι» και μίλησε για προσωπικά και επαγγελματικά θέματα όπως για τον αντίκτυπο που είχε η αναγνωρισιμότητα στη ζωή του, επισημαίνοντας πως από τη στιγμή που επέλεξε το συγκεκριμένο επάγγελμα, έχασε την ιδιωτικότητά του.

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«Δεν ήταν κάποια στρατηγική ή στόχος να γίνω γνωστός. Μάλλον το αντίθετο. Δεν με ενδιέφερε ποτέ να γίνω γνωστός. Με χάλασε που έγινα γνωστός. Δεν μου έκατσε καλά γιατί μου αρέσει πολύ να περνάω απαρατήρητος και να μπορώ να ιδιωτεύω και πλέον δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Συνδυάζεται η προσωπική ζωή με τη δουλειά του ηθοποιού, αλλά η δημοσιότητα είναι κομμάτι της δουλειάς και η προσωπική ζωή είναι κάτι άλλο, που πάντα ήθελα να τα κρατάω για εμένα και ήθελα να έχω τη δυνατότητα να έχω τις δικές μου προσωπικές στιγμές, χωρίς τίποτα άλλο. Αυτό χάλασε», είπε αρχικά.

«Η δημοσιότητα που έλαβα από το Καφέ της Χαράς ήταν κάτι σοκαριστικό στην αρχή, δεν ήξερα πώς να το αντιμετωπίσω. Στην αρχή με ενόχλησε πάρα πολύ. Μετά το συνήθισα και θεωρώ ότι κάπως το διαχειρίζομαι πλέον», σημείωσε και πρόσθεσε πως επηρεάσε ακόμη και τις προτάσεις που δεχόταν στη δουλειά του: «Έχασα δουλειές λόγω της διασημότητας που έλαβε ο ρόλος μου στο Καφέ της Χαράς.

Μέχρι τότε έπαιζα στο “ποιοτικό” θέατρο – παρόλο που δεν μου αρέσουν οι χαρακτηρισμοί- και όταν έπαιξα στο Καφέ της Χαράς είναι σαν να είπαν “αυτός μας πρόδωσε τώρα, έκανε κάτι εμπορικό”, που τότε δεν το ήθελαν, τώρα το θέλουν. Μου ερχόντουσαν προτάσεις από πιο εμπορικά θέατρα, αυτό στην αρχή μου κλώτσησε, με στεναχώρησε, γιατί εγώ ποτέ δεν πίστευα σε τέτοιες ετικέτες, πάντα έκανα δουλειές που μου άρεσαν», δήλωσε.

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Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο ότι δυσκολεύτηκε να δεχτεί την πρόταση για τον ρόλο του Φατσέα: «Ο Χάρης Ρώμας μου είχε κάνει κατά καιρούς κρούσεις για να συνεργαστούμε, αλλά δεν είχε τύχει να τα καταφέρουμε μέχρι τότε. Είτε γιατί εγώ είχα δουλειά, είτε επειδή δεν με ανέπνεε αυτό που μου πρότεινε, είτε επειδή δεν ήταν σωστό το timing.

Όταν μου πρότεινε τον Φατσέα έπαθα λίγο σοκ με τον ρόλο. Δεν μου άρεσε που ήταν τόσο αρνητικός. Λέω τώρα εντάξει “Πώς θα τον κάνω αυτό τον τύπο; Είναι απαίσιος”. Με έψησε η γυναίκα μου και ο Χάρης και από τη στιγμή που τον ανέλαβα είπα ότι πρέπει να τον αγαπήσω. Δεν το μετάνιωσα ποτέ βέβαια, το καταευχαριστήθηκα. Ήταν μία καταπληκτική συνεργασία. Είναι αλήθεια πως δεν τον ήθελα τον ρόλο στην αρχή», είπε τελικά.