Λίνα Νικολακοπούλου: «Πιστεύω ότι ο έρωτας είναι ένας παράδεισος που περιμένουμε όλοι, αλλά που είναι απαιτητικός»

Καλεσμένη στην εκπομπή της ΕΡΤ3 «Στάση» με την Κλέλια Κλουντζού, το απόγευμα της Τρίτης 21 Ιουλίου, βρέθηκε η Λίνα Νικολακοπούλου με τη στιχουργό να μιλάει με συγκίνηση για τον έρωτα, περιγράφοντάς τον ως μια από τις σημαντικότερες εμπειρίες της ζωής.

Η Λίνα Νικολακοπούλου χαρακτήρισε τον έρωτα ως έναν «παράδεισο» που όλοι προσδοκούν να ζήσουν, επισημαίνοντας όμως πως πρόκειται για μια απαιτητική κατάσταση που μπορεί να ανατραπεί ανά πάσα στιγμή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πιστεύω ότι είναι ένα, πώς να το πω, ένας παράδεισος που περιμένουμε όλοι, αλλά που είναι απαιτητικός ο παράδεισος. Δηλαδή μπορεί να μας πετάξει έξω ανά πάσα στιγμή και ώρα.

Όμως είναι μία ισορροπία για τον άνθρωπο να νιώσει και να ξέρει μεγαλώνοντας ότι ερωτεύτηκε, ότι κονταροχτυπήθηκε, με αυτά τα συναισθήματα, γιατί έχω, ας πούμε βλέπω εγώ ανθρώπους που έχουν ένα καημό ότι δεν ερωτεύτηκαν, ας πούμε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΕΡΤ3 (@ert3official_)

Ξέρετε τι λέω. Άρα είναι κάτι που το επιθυμούμε όλοι, από την εφηβεία μας το περιμένουμε και όλη η ευχή είναι να ‘ναι τυχεροί οι έρωτες, γιατί καμιά φορά τα βέλη πάνε, πώς να το πω, όπου να ‘ναι», δήλωσε η Λίνα Νικολακοπούλου.