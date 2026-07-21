Η Ναταλία Δραγούμη επέλεξε βουνό αντί για θάλασσα: Οι φωτογραφίες από τις διακοπές στον Όλυμπο

Στην κλασσική ερώτηση «βουνό ή θάλασσα» η Ναταλία Δραγούμη φαίνεται ότι θα διάλεγε το πρώτο, αφού η ηθοποιός επέλεξε να κάνει διακοπές στον Όλυμπο φέτος.

Μια μικρή απόδραση στη φύση έκανε η Ναταλία Δραγούμη, βρίσκοντας λίγες στιγμές χαλάρωσης μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

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Η αγαπημένη ηθοποιός, που αυτή την περίοδο πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Του αγοριού απέναντι» στο Θέατρο Άλσος, επέλεξε τους καταρράκτες του Ολύμπου για να απολαύσει μια ανάσα δροσιάς τις ημέρες του καύσωνα.

Η Ναταλία Δραγούμη μοιράστηκε με τους followers της φωτογραφίες και βίντεο από την εξόρμησή της στα καταπράσινα νερά του Ολύμπου.

«Δεν μπορούσα να φανταστώ πόσο αναζωογονητικό είναι το νερό του καταρράκτη!!» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Natalia Dragoumi (@nataliadragoumi)

Στην φωτογραφία που ανέβασε, η ηθοποιός πόζαρε χαμογελαστή φορώντας το μαγιό της και έχοντας φόντο το μαγευτικό τοπίο.