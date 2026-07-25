Lifestyle

Άννα Φόνσου: Το «Σπίτι του ηθοποιού» διαψεύδει τις φήμες ότι νοσηλεύεται με πνευμονία

«Η πρόεδρός μας κρύωσε από το air condition και στην υγεία της είναι καλά», έγραφε η ανακοίνωση του σωματείου
Άννα Φόνσου
H Άννα Φόνσου / NDP PHOTO
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Τις τελευταίες ώρες, δημοσιεύματα ήθελαν την Άννα Φόνσου να βρίσκεται στο νοσοκομείο με πνευμονία, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της. 

Το σωματείο «Το σπίτι του ηθοποιού» στο οποίο η καταξιωμένη ηθοποιός είναι πρόεδρος τα τελευταία χρόνια το Σάββατο (25.07.2026) εξέδωσε μία επίσημη ανακοίνωση, διαψεύοντας τις φήμες. Σύμφωνα με αυτήν, η Άννα Φόνσου ταλαιπωρείται από ένα κρυολόγημα και είναι καλά στην υγεία της. 

Στην ανακοίνωση αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Υπερβολές όπως πάντα άλλωστε… Η πρόεδρός μας, Άννα Φόνσου, κρύωσε από το air condition και στην υγεία της είναι καλά. Σας παρακαλούμε μην τρομοκρατείτε τον κόσμο με δράματα που μόνο στη φαντασία σας υπάρχουν», ανέφερε η ανακοίνωση της σελίδας «Το σπίτι του ηθοποιού» στο Facebook για την κατάσταση της υγείας της Άννας Φόνσου.

 

Κάτω από τη δημοσίευση οι φίλοι και οι θαυμαστές της σπουδαίας καλλιτέχνιδας έγραψαν σχόλια για «γρήγορη ανάρρωση», ενώ ο Σπύρος Μπιμπίλας αποκάλυψε ότι μιλάει κάθε μέρα με την Άννα Φόνσου. 

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