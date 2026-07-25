Γιώργος Κωνσταντίνου και Θανάσης Πατριαρχέας: Ακυρώνεται η παράστασή τους στη Λάρισα για τεχνικούς λόγους

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου και ο Θανάσης Πατριαρχέας το φετινό καλοκαίρι «οργώνουν» την Ελλάδα, παρουσιάζοντας μία από τις πιο επιτυχημένες παραστάσεις των τελευταίων χρόνων, με τίτλο «Κάθε Πέμπτη κύριε Γκρην».

Ωστόσο, μία δυσάρεστη είδηση περίμενε τους θαυμαστές τους που σκόπευαν να παρακολουθήσουν την παράσταση «Κάθε Πέμπτη κύριε Γκρην» στη Λάρισα τη Δευτέρα (27.07.2026). Η επίσημη σελίδα του Θεσσαλικού Θεάτρου ανακοίνωσε μέσω των social media, εκ μέρους της παραγωγής, ότι η παράσταση που θα ανέβαινε στο κηποθέατρο Αλκαζάρ, με πρωταγωνιστές τον Γιώργο Κωνσταντίνου και τον Θανάση Πατριαρχέα ακυρώνεται για τεχνικούς λόγους.

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«Εκ μέρους της Non Grata Productions, σας ενημερώνουμε ότι η παράσταση “Κάθε Πέμπτη κύριε Γκρην” που ήταν προγραμματισμένη να παρουσιαστεί στο κηποθέατρο Αλκαζάρ την Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026 ακυρώνεται για τεχνικούς λόγους», ανάφερε η σχετική ανακοίνωση της σελίδας του Θεσσαλικού Θεάτρου στο Instagram.

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Η επόμενο προγραμματισμένη παράσταση για το έργο «Κάθε Πέμπτη κύριε Γκρην» είναι την Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο της Πάτρας.

«Δεν είχα πάρα πολλές φιλίες στο θέατρο. Ήμουν αφοσιωμένος στη δουλειά μου. Κατά διαστήματα έχω υπάρξει γκρινιάρης, αλλά γιατί με έπιανε το παράπονο. Συγχώρεσα τον πατέρα μου που με εγκατέλειψε, δεν μπορώ να κρατήσω κακία», είχε εξομολογηθεί πριν από λίγο καιρό ο Γιώργος Κωνσταντίνου σε συνέντευξή του στο OPEN.