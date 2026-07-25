Ο Τζων Τίκης πέθανε από ALS – Η αποκάλυψη της Μάγδας Τσέγκου: «Η επικοινωνία του γινόταν μόνο με τα μάτια»

Μία συγκλονιστική αποκάλυψη για τον θάνατο του τραγουδιστή Τζων Τίκη έκανε η Μάγδα Τσέγκου, μέσω των social media.

Η γνωστή δημοσιογράφος την Παρασκευή (24.07.2026) έκανε μία ανάρτηση στο Instagram, αναφέροντας ότι ο Τζων Τίκης, που πέθανε σε ηλικία 80 ετών, εδώ και αρκετούς μήνες έδινε μάχη με τη σοβαρή και ανίατη ασθένεια ALS.

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«Σήμερα θέλω να σας αποκαλύψω τι πραγματικά συνέβη με τον αγαπημένο μας Τζων Τίκη. Εδώ και αρκετούς μήνες έδινε μια πολύ δύσκολη και άνιση μάχη με την ALS, μια σοβαρή νευρολογική ασθένεια που προχωρούσε γρήγορα και του στερούσε σιγά σιγά κάθε δυνατότητα να κινείται και να επικοινωνεί.

Οι άνθρωποι που τον αγαπούσαν περισσότερο, οι δύο κόρες του, η Αννίτα και η Άντζελα, ήταν συνεχώς δίπλα του. Τον φρόντιζαν με απέραντη αγάπη, όμως καθημερινά έβλεπαν την κατάστασή του να επιδεινώνεται και πονούσαν, γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα για να σταματήσουν την εξέλιξη της ασθένειας. Στα τελευταία στάδια, ο Τζων Τίκης δεν μπορούσε πλέον να μιλήσει. Η επικοινωνία του γινόταν μόνο με τα μάτια. Με ένα βλέμμα έλεγε όλα όσα δεν μπορούσαν πλέον να γίνουν λέξεις. Ήταν μια εικόνα που λύγιζε όποιον βρισκόταν δίπλα του.

Παρ’ όλα αυτά, δεν έχασε ποτέ την αξιοπρέπειά του. Η οικογένειά του επέλεξε να κρατήσει αυτή τη δύσκολη μάχη μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, προστατεύοντας τον άνθρωπό τους μέχρι την τελευταία στιγμή.

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Είχα την τύχη να ζήσω μαζί του μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ζωής του μαζί με τις κόρες του όταν ανέλαβα την παρουσίαση του βιβλίου της κόρης του Αννίτας με τίτλο “Αγαπημένο μου DNA” και κατέβηκα από τη σκηνή, του έδωσα το χέρι και του είπα: «Θα αρνηθείτε σε μία κυρία;».

Ανέβηκε στη σκηνή και, για πρώτη φορά, τραγούδησε το “My Way” έχοντας δίπλα του την κόρη του Αννίτα στο πιάνο και βρέθηκαν μαζί επί σκηνής για πρώτη και τελευταία φορά στην ζωή τους χωρίς να το γνωρίζουν αφού κανείς δεν περίμενα ότι ο άρχω θα έφευγε ένα χρόνο μετά. Ήταν μια στιγμή που κανείς μας δεν φανταζόταν τότε ότι θα έμενε στην ιστορία ως μία από τις τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις του.

View this post on Instagram A post shared by Magda Tsegkou (@magdatsegkou)

Σήμερα, ο Τζων Τίκης δεν είναι πια κοντά μας! Άφησε όμως πίσω του μια σπουδαία μουσική κληρονομιά και δύο κόρες που στάθηκαν στο πλευρό του μέχρι το τελευταίο του βλέμμα. Καλό ταξίδι, Τζων. Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη», έγραψε η Μάγδα Τσέγκου.