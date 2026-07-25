Δώρα Παντέλη: Ο γιος της έγινε 1 έτους – Η συγκινητική ανάρτηση λίγες ώρες πριν από τον γάμο της

Με τα δεσμά του γάμου πρόκειται να ενωθεί το απόγευμα του Σαββάτου (25.07.2026) η Δώρα Παντέλη με τον εκλεκτό της καρδιάς της, Τζον Μεραμβελιωτάκη. Μάλιστα, το ζευγάρι επέλεξε να παντρευτεί την ημέρα των πρώτων γενεθλίων του μονάκριβου γιου του. Η αθλητικογράφος με αυτήν την αφορμή έκανε μία συγκινητική ανάρτηση.

Λίγες ώρες πριν ντυθεί νυφούλα στο πλευρό του αγαπημένου της, η Δώρα Παντέλη μοιράστηκε μερικές φωτογραφίες του μονάκριβου γιου της και εξομολογήθηκε πώς αισθάνεται από τη στιγμή που έγινε μητέρα.

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«25.07.2025, 11:25

Πριν από έναν χρόνο, την ώρα που ήρθες στον κόσμο, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε πόσο θα άλλαζες τη ζωή μας.

Μας έμαθες τι σημαίνει ανιδιοτελής αγάπη. Τι σημαίνει οικογένεια. Να βάζεις έναν άνθρωπο πάνω από τον εαυτό σου, χωρίς δεύτερη σκέψη και όλος σου ο κόσμος να γυρίζει γύρω από αυτόν…

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Και σήμερα, έναν χρόνο μετά, την ίδια μέρα που γιορτάζουμε τον πρώτο σου χρόνο ζωής, κάνουμε ακόμα ένα βήμα στο κοινό μας ταξίδι.

Ίσως τελικά να μην ήταν καθόλου τυχαία αυτή η ημερομηνία.

Χρόνια πολλά Pete! Θα είσαι πάντα το πιο όμορφο “πριν” και “μετά” της ζωής μας», έγραψε η Δώρα Παντέλη στη λεζάντα της ανάρτησής της.

View this post on Instagram A post shared by Dora Panteli- Meramveliotaki (@dora_panteli_)

Σημειώνεται ότι την Τετάρτη (22.07.2026) η Δώρα Παντέλη έκανε pre wedding party στην Κινέτα. Το μαγαζί ήταν δίπλα στη θάλασσα και το σκηνικό ήταν άκρως καλοκαιρινό και ειδυλλιακό. Φυσικά μαζί με το ζευγάρι ήταν εκτός από συγγενείς και φίλοι και ο μονάκριβος γιος του.