Άννα Μενενάκου: Στον Σωτήρη Τσαφούλια αγαπώ πολύ το μυαλό του και την καρδιά του μαζί

Η Άννα Μενενάκου και ο Σωτήρης Τσαφούλιας είναι ένα από τα πιο low profile αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz, που θέλουν να απασχολούν τα φώτα της δημοσιότητας μέσω της δουλειάς τους. Αυτή τη σεζόν το ζευγάρι συνεργάζεται τηλεοπτικά καθώς η ηθοποιός συμμετέχει στη σειρά «Ριφιφί» του καταξιωμένου σκηνοθέτη.

Πρόσφατα, η Άννα Μενενάκου έδωσε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ και τον Γιώργο Πράσινο και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη σχέση της με τον Σωτήρη Τσαφούλια.

«Συζητάμε πολύ στο σπίτι. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι το αξιακό μας σύστημα ταιριάζει. Μας απασχολούν τα ίδια πράγματα, έχουμε κοινές ανησυχίες για την κοινωνία, τον άνθρωπο, το πώς στεκόμαστε ο ένας απέναντι στον άλλο. Νομίζω ότι ο ένας συμπληρώνει τον άλλο. Όταν υπάρχει κοινός αξιακός κώδικας, μπορείς να συζητάς, να διαφωνείς και να εξελίσσεσαι μαζί», δήλωσε αρχικά η γνωστή ηθοποιός για τον σύντροφό της.

Παράλληλα η όμορφη ηθοποιός αποκάλυψε ποια ήταν τα στοιχεία του αγαπημένου της που την κέρδισαν.

«Με κέρδισε η καθαρότητά του. Ο τρόπος που σκέφτεται, που στέκεται απέναντι στους ανθρώπους και στη ζωή, χωρίς εκπτώσεις. Αγαπώ την ευθύτητά του, το χιούμορ του, την ευαισθησία που έχει πίσω από τη δύναμή του και το ότι δεν φοβάται να πάρει θέση. Στον Σωτήρη αγαπώ πολύ το μυαλό του και την καρδιά του μαζί. Την ανάγκη του να είναι δίκαιος, να καταλαβαίνει, να πηγαίνει στην ουσία των πραγμάτων. Και το ότι, παρ’ όλη τη διαδρομή του, παραμένει βαθιά ανθρώπινος. Αυτό για μένα είναι το πιο σπάνιο και το πιο πολύτιμο.

Επίσης, αυτό που λατρεύω να αγαπώ σε εκείνον είναι ότι μου επέτρεψε να τον αγαπώ και να του δείχνω την αγάπη μου με τον δικό μου τρόπο, χωρίς φίλτρα… με όση ανάγκη έχω να τον αγαπώ», εξομολογήθηκε ακόμα η Άννα Μενενάκου.