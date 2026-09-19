Πού κρύβουν τα Όσκαρ τους οι σταρ του Χόλιγουντ – Από σπίτια φίλων μέχρι στο μπάνιο ή μέσα στο ψυγείο

Όταν το Όσκαρ δεν βρίσκει θέση στο ράφι! Τα πιο παράξενα σημεία όπου κρατούν τα βραβεία τους οι σταρ του Χόλιγουντ.

Από την κάβα και το ψυγείο μέχρι το μπάνιο και το παιδικό δωμάτιο, οι διάσημοι ηθοποιοί του Χόλιγουντ αποκαλύπτουν τα πιο ασυνήθιστα μέρη όπου φυλάνε τα βραβεία τους.

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Μόλις σβήσουν τα φώτα, τα πιο περιζήτητα τρόπαια της κινηματογραφικής βιομηχανίας συχνά καταλήγουν στα πιο απίθανα σημεία του σπιτιού ή απλώς ξεχνιούνται… κάπου!

Η Αλίσια Βικάντερ, που κέρδισε Όσκαρ το 2016 για τον ρόλο της στην ταινία «Τhe Danish Girl», έχασε το βραβείο της τη βραδιά της απονομής.

«Μετακόμισα στο νέο μου σπίτι και, επειδή έλειπα συνεχώς για δουλειά, το έδωσα σε έναν φίλο μου στο Λος Άντζελες. Η κόρη του, μου στέλνει φωτογραφίες για να μου αποδείξει ότι το φροντίζει. Λατρεύω αυτές τις μικρές ενημερώσεις!», είπε σε συνέντευξή της στο περιοδικό «People».

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Η μούσα του Γιώργου Λάνθιμου, Έμα Στόουν φυλάει το Όσκαρ για το «La La Land» (2017) στο σπίτι της μητέρας της, ενώ η Γκουίνεθ Πάλτροου κρατά το χρυσό αγαλματίδιο για την ερμηνεία της στην ταινία «Shakespeare in Love» (1999) κρυμμένο στο πίσω μέρος μίας βιβλιοθήκης.

«Το έχω χωμένο στην κρεβατοκάμαρά μου. Για εβδομάδες αφού το κέρδισα, το είχα στην αποθήκη. Δεν θέλω καν να το βάλω πάνω στο τζάκι… με τρομάζει. Για κάποιον λόγο, δεν έχω καταφέρει να νιώσω πραγματικά καλά με αυτό. Συνδέεται με μια δύσκολη περίοδο της ζωής μου», είχε αναφέρει στην εφημερίδα «The Sydney Morning Herald».

Ο Κούμπα Γκούντινγκ Τζούνιορ φύλαγε το Όσκαρ για το «Jerry Maguire» (1997) επί έξι χρόνια σε κάβα κρασιών.

«Στεκόταν πίσω από το τζάμι, σε ένα από τα ράφια της κάβας. Επειδή το ντουλάπι είχε ελεγχόμενη θερμοκρασία λόγω των κρασιών, το Όσκαρ διατηρούνταν σαν καινούργιο. Τώρα που το έχω στην αίθουσα προβολών μου, έχει αρχίσει να θαμπώνει, πράγμα που είναι αρκετά ωραίο. Αρχίζει να παλιώνει και να αποκτά χαρακτήρα, όπως κι εγώ», είχε αποκαλύψει στο «InStyle».

Ο Τίμοθι Χάτον φυλάει το Όσκαρ B’ ανδρικού ρόλου στο ψυγείο. Η ιδέα ήταν της αδελφής του, θέλοντας να εκπλήξει τους καλεσμένους που αναζητούν μία κρύα μπύρα.

Η Κέιτ Γουίνσλετ και η Έμα Τόμσον έχουν επιλέξει το μπάνιο των επισκεπτών ως τo ιδανικό σημείο.

Η Γκόλντι Χον έχει το Όσκαρ για τον ρόλο της στην ταινία «Cactus Flower» (1970), στο δωμάτιο διαλογισμού της.

Η Σάντρα Μπούλοκ εμπιστεύτηκε το βραβείο στον γιο της, Λούις, ο οποίος είναι και ο μόνος που γνωρίζει το ακριβές σημείο.

Και η Νάταλι Πόρτμαν αποκάλυψε στο «Hollywood Reporter», ότι το χρυσό αγαλματίδιο που έλαβε το 2011 για το «Black Swan» δεν ξέρει πού βρίσκεται.