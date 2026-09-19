Η Άννα Βίσση κυκλοφόρησε το βίντεο κλιπ του «Όχι γιατί», λίγες μέρες πριν από τη συναυλία στο ΟΑΚΑ

Λίγες ημέρες πριν από τη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ, η Άννα Βίσση κυκλοφόρησε το βίντεο κλιπ του νέου της τραγουδιού με τίτλο «Όχι γιατί».

Το κομμάτι μπήκε στις ψηφιακές πλατφόρμες στις 11 Σεπτεμβρίου από τη Vission Music, τη μουσική και τους στίχους υπογράφει ο Νίκος Καρβέλας και ην παραγωγή οι Άλεξ Παπακωνσταντίνου και Βίκτορ Σβένσον. Το τραγούδι της Άννας Βίσση μπήκε μάλιστα σε χρόνο dt στο top 10 των charts, ενώ ταυτόχρονα έγινε εξώφυλλο στην playlist Greek Pop του Spotify, η οποία φιλοξενεί τις νέες κυκλοφορίες της εγχώριας pop σκηνής.

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Το βίντεο κλιπ ξεχωρίζει για τη μοντέρνα και πρωτοποριακή αισθητική του, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του δημιουργικού διδύμου Fa & Fon, ενώ τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στη Μήλο και την Κίμωλο.

Παράλληλα, όλα είναι έτοιμα για την πολυσυζητημένη συναυλία της Άννας Βίσση στο Ολυμπιακό Στάδιο, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 21:00, που την αυλαία θα ανοίξει ο διεθνούς φήμης DJ ARGY.

Επίσης, η Άννα Βίσση ανακοίνωση μια ειδική ψηφοφορία στο Spotify. Μέσα από την επίσημη λίστα «This Is Anna Vissi», οι θαυμαστές μπορούν να επιλέξουν το τραγούδι που επιθυμούν να ακούσουν ζωντανά στο ΟΑΚΑ, ανάμεσα σε τρεις αγαπημένες επιτυχίες: «Μην ψάχνεις την αγάπη», «Μαύρα γυαλιά» και «Αυτή τη φορά». Η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 22 Σεπτεμβρίου.