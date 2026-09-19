Ο Γιώργος Μαζωνάκης στην κορυφή του Spotify, μετά τον θάνατό του – Ποια τραγούδια του είναι στην κορυφή

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν πάντα στις καρδιές του κόσμου και τα τραγούδια του έχουν αγαπηθεί εδώ και δεκαετίες. Ωστόσο, ο θάνατός του τα έβαλε ακόμα πιο βαθιά στις καρδιές όλων. Στο Spotify Daily Chart αυτής της εβδομάδας 7 κομμάτια του αδικοχαμένου καλλιτέχνη βρίσκονται στο Τop 10 και συνολικά 24 τραγούδια του στο Top 45.
Στο Spotify Daily Chart – Greece της 17ης Σεπτεμβρίου 2026 τα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη συγκέντρωσαν πάνω από 1,2 εκατομμύρια streams σε μία ημέρα. Κάποια από αυτά βρέθηκαν στην 1η, τη 2η, την 3η, την 4η, την 6η, την 8η θέση και την 9η του Τop 10.
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Στην κορυφή βρέθηκαν οι «Ώρες μικρές» με 158.103 streams, ακολούθησε το «Οινόπνευμα φτηνό», στην 3η θέση σκαρφάλωσε το «Ανήκω σε μένα», στην 4η το «Αγαπώ σημαίνει», στην 6η το «Τέσσερις πήγε», στην 8η το «Λείπει πάλι ο Θεός» και στην 9η το «Nα περνάς».
Στην ίδια λίστα εμφανίζονται και τα τραγούδια «Ένα θαύμα», «Δύσκολα φεγγάρια», «Απόψε θα σε ονειρευτώ», «Σάββατο», «Καλώς σας βρήκα», «Σαν ήμουνα παιδί», «Μου λείπεις», «Τέρμα», «μαζΩ ακόμα», «Επιπτώσεις», «Θέλω να γυρίσω», «Διανυκτερεύω», «Τόσα βράδια», «Το παράξενο με μένα», «Έλα να δεις», «Στιγμές που δεν σ’ έχω…»και «Φεύγω για μένα».
Τα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη στο Top 45
Ορίστε η λίστα αποκλειστικά με τα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη και τις θέσεις τους στο chart, σε απλή μορφή κειμένου:
- Θέση 1η: Γιώργος Μαζωνάκης – Ώρες μικρές
- Θέση 2η: Γιώργος Μαζωνάκης – Οινόπνευμα φτηνό
- Θέση 3η: Γιώργος Μαζωνάκης – Ανήκω σε μένα
- Θέση 4η: Γιώργος Μαζωνάκης – Αγαπώ σημαίνει
- Θέση 6η: Γιώργος Μαζωνάκης – Τέσσερις πήγε
- Θέση 8η: Γιώργος Μαζωνάκης – Λείπει πάλι ο Θεός
- Θέση 9η: Γιώργος Μαζωνάκης – Nα περνάς
- Θέση 12η: Γιώργος Μαζωνάκης – Ένα θαύμα
- Θέση 14η: Γιώργος Μαζωνάκης – Δύσκολα φεγγάρια
- Θέση 15η: Γιώργος Μαζωνάκης – Απόψε θα σε ονειρευτώ
- Θέση 16η: Γιώργος Μαζωνάκης – Σάββατο
- Θέση 17η: Γιώργος Μαζωνάκης – Καλώς σας βρήκα
- Θέση 18η: Γιώργος Μαζωνάκης – Σαν ήμουνα παιδί
- Θέση 19η: Γιώργος Μαζωνάκης – Μου λείπεις
- Θέση 26η: Γιώργος Μαζωνάκης – Τέρμα
- Θέση 28η: Γιώργος Μαζωνάκης – μαζΩ ακόμα
- Θέση 32η: Γιώργος Μαζωνάκης – Επιπτώσεις
- Θέση 33η: Γιώργος Μαζωνάκης – Θέλω να γυρίσω
- Θέση 36η: Γιώργος Μαζωνάκης – Διανυκτερεύω
- Θέση 37η: Γιώργος Μαζωνάκης – Τόσα βράδια
- Θέση 38η: Γιώργος Μαζωνάκης – Το παράξενο με μένα
- Θέση 39η: Γιώργος Μαζωνάκης – Έλα να δεις
- Θέση 40η: Γιώργος Μαζωνάκης – Στιγμές που δεν σ’ έχω…
- Θέση 44η: Γιώργος Μαζωνάκης – Φεύγω για μένα