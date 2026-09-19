Η Εύη Βατίδου συνεχίζει τις βουτιές στη Μύκονο – Η νέα φωτογραφία με μαύρο μπικίνι

Μπορεί το φθινόπωρο να έχει μπει, ωστόσο ο καλός καιρός επιτρέπει στους λάτρεις του καλοκαιριού να απολαμβάνουν ακόμα ξέγνοιαστες στιγμές δίπλα στο κύμα. Ανάμεσά τους και η Εύη Βατίδου, που παραμένει στη Μύκονο και κάνει βουτιές στην παραλία.

Το πρώην top model δημοσίευσε το Σάββατο (19.09.2026) μία φωτογραφία στο Instagram, στην οποία ποζάρει φορώντας ένα μαύρο μπικίνι και έχοντας ένα λαμπερό χαμόγελο στα χείλη. Μάλιστα, η Εύη Βατίδου έγραψε στη λεζάντα ότι αισθάνεται ότι ακόμα έχουμε καλοκαίρι.

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Η Εύη Βατίδου λατρεύει τη Μύκονο και φέτος το καλοκαίρι βρέθηκε πολλές φορές στην κοσμοπολίτικη παραλία της Ψαρρούς, όπου έκανε το μπάνιο της και απόλαυσε τα γαλανά τα νερά του Αιγαίου.

«Το καλοκαίρι δεν τελειώνει μέχρι να το πω εγώ», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Εύη Βατίδου.

«Κολυμπάω χειμώνα καλοκαίρι. Κάνω 265 μπάνια τον χρόνο. Βοηθάνε πολύ στην φλεβίτιδα, στο δέρμα και στην ψυχική ισορροπία. Σου δημιουργούν ευεξία και σε βοηθούν να κρατάς την νεανικότητά σου», είχε αποκαλύψει πριν από λίγο καιρό η Εύη Βατίδου όταν την είχαν ρωτήσει πώς είναι τόσο λαμπερή.