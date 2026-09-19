Αναστασία: Η αφιέρωση στον Γιώργο Μαζωνάκη, η συνάντηση με τον μουσικό του και οι «Ώρες μικρές»

Η Αναστασία συμμετείχε στη φετινή Ημέρα Θετικής Ενέργειας από την Amita Motion και απέδωσε φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η νεαρή καλλιτέχνιδα το βράδυ της Παρασκευής (18.09.2026) ανέβηκε στη σκηνή που είχε στηθεί στην Πλατεία Νερού στο Φάληρο και φώναξε στο πλευρό της τον μουσικό Ανδρέα Καραντίνη, που ήταν το τελευταίο μπουζούκι του Γιώργου Μαζωνάκη. Εκείνος έπαιξε το κομμάτι «Ώρες μικρές» και η Αναστασία άφησε τον κόσμο να το τραγουδήσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κόσμος άρχισε να τραγουδά τους στίχους του τραγουδιού, μετατρέποντας τη στιγμή σε μια αφιέρωση στον Γιώργο Μαζωνάκη. Η Αναστασία παρέμεινε στη σκηνή σιγοτραγουδώντας τους στίχους μαζί με το πλήθος.

Παράλληλα, η Αναστασία έκανε και μια σχετική ανάρτηση στο Instagram και αναφέρθηκε στη συγκεκριμένη ιδιαίτερη στιγμή από την εμφάνισή της στην Ημέρα Θετικής Ενέργειας.

«Για τον Μαζω», έγραψε στη λεζάντα προσθέτοντας ένα λευκό περιστέρι και μια ραγισμένη καρδιά.