Η Κλέλια Ανδριολάτου κάνει γιόγκα με μαγιό και χαιρετά τον Ήλιο – Το βίντεο από τις διακοπές της

Σε mood διακοπών βρίσκεται η Κλέλια Ανδριολάτου, η οποία παραθερίζει σε κάποιο όμορφο μέρος της Ελλάδας και απολαμβάνει στιγμές ξεκούρασης και ηρεμίας.

Η γνωστή ηθοποιός που φέτος γύρισε, στο πλάι του Χριστόφορου Παπακαλιάτη τον τελευταίο κύκλο της επιτυχημένης σειράς του MEGA, «Maestro», μοιράζεται συχνά στιγμές με τους διαδικτυακούς της φίλους. Η Κλέλια Ανδριολάτου τη Δεύτερα (27.07.2026) μοιράστηκε ένα βίντεο από τις διακοπές της, αποκαλύπτοντας τι της αρέσει να κάνει κατά τη διάρκεια της ημέρας της.

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Όπως φαίνεται η όμορφη καλλιτέχνιδα, φορώντας ένα υπέροχο animal print μαγιό, επιδόθηκε σε κάποιες κινήσεις γιόγκα και χαιρέτησε τον Ήλιο. Έπειτα δροσίστηκε κάνοντας ντους σε μία εξωτερική ντουσιέρα.

Αμέσως μετά η Κλέλια Ανδριολάτου φόρεσε ένα ψάθινο καπέλο και χαλάρωσε σε ένα πεζούλι, κάνοντας ηλιοθεραπεία.

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