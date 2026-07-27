Η Κλέλια Ανδριολάτου κάνει γιόγκα με μαγιό και χαιρετά τον Ήλιο – Το βίντεο από τις διακοπές της

Σε mood διακοπών βρίσκεται η Κλέλια Ανδριολάτου, η οποία παραθερίζει σε κάποιο όμορφο μέρος της Ελλάδας και απολαμβάνει στιγμές ξεκούρασης και ηρεμίας.
Η γνωστή ηθοποιός που φέτος γύρισε, στο πλάι του Χριστόφορου Παπακαλιάτη τον τελευταίο κύκλο της επιτυχημένης σειράς του MEGA, «Maestro», μοιράζεται συχνά στιγμές με τους διαδικτυακούς της φίλους. Η Κλέλια Ανδριολάτου τη Δεύτερα (27.07.2026) μοιράστηκε ένα βίντεο από τις διακοπές της, αποκαλύπτοντας τι της αρέσει να κάνει κατά τη διάρκεια της ημέρας της.
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Όπως φαίνεται η όμορφη καλλιτέχνιδα, φορώντας ένα υπέροχο animal print μαγιό, επιδόθηκε σε κάποιες κινήσεις γιόγκα και χαιρέτησε τον Ήλιο. Έπειτα δροσίστηκε κάνοντας ντους σε μία εξωτερική ντουσιέρα.
Αμέσως μετά η Κλέλια Ανδριολάτου φόρεσε ένα ψάθινο καπέλο και χαλάρωσε σε ένα πεζούλι, κάνοντας ηλιοθεραπεία.
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Παρότι η Κλέλια Ανδριολάτου επιλέγει να κρατά χαμηλούς τόνους όσον αφορά την προσωπική της ζωή, κατά καιρούς μοιράζεται μικρές στιγμές από την καθημερινότητά της, δίνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μία γεύση από τη ζωή της εκτός δουλειάς.
Αξίζει ακόμα να σημειωθεί ότι τα γυρίσματα της 4ης σεζόν της αγαπημένης σειράς που προβάλλεται στο MEGA και στο Netflix ξεκίνησαν το φθινόπωρο του 2025 και πραγματοποιήθηκα τόσο στην Αθήνα όσο και στους Παξούς, ενώ τα Χριστούγεννα γυρίστηκαν και κάποιες σκηνές στη Βουδαπέστη.
Σημειώνεται ότι στα νέα επεισόδια θα δούμε κι άλλα πρόσωπα, τα οποία θα υποδυθούν οι ηθοποιοί Γιώργος Χρυσοστόμου και Ανθή Ευστρατιάδου.