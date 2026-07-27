Lifestyle

O Χρήστος Μάστορας έρχεται στη σκηνή του VOX με πρόγραμμα – έκπληξη τη νέα σεζόν

Ο γνωστός τραγουδιστής θα παρουσιάσει μια μουσική πρόταση
Χρήστος Μάστορας
O Χρήστος Μάστορας / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
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Ο Χρήστος Μάστορας την επόμενη σεζόν θα βρίσκεται σε μία από τις πιο ιστορικές μουσικές σκηνές της Αθήνας, το VOX.

Αυτή η συνεργασία σηματοδοτεί μια νέα εποχή στο live entertainment. Η επένδυση της MK Group, μέσα από τη συνεργασία του ομίλου Μαροσούλη – Κοταρίδη με τον Χρήστο Μάστορα, φέρνει την αναγέννηση του VOX, δημιουργώντας έναν σύγχρονο χώρο με υψηλές προδιαγραφές παραγωγής, νέα αισθητική, μοντέρνα αρχιτεκτονική προσέγγιση και ιδιαίτερη ατμόσφαιρα.

Ο Χρήστος Μάστορας, ένας καλλιτέχνης με ξεχωριστή ταυτότητα και πλούσια πορεία που συνδυάζει δημιουργικότητα και επιτυχία, θα παρουσιάσει μια μουσική πρόταση ειδικά σχεδιασμένη για το ανανεωμένο VOX. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Ο Χρήστος Μάστορας και το VOX έρχονται να ενώσουν τη σκηνή και το κοινό στην πιο συναρπαστική live εμπειρία της νέας σεζόν στην Αθήνα.

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