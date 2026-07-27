Σίσσυ Χρηστίδου: Νέο βίντεο από τις διακοπές της στην Κέρκυρα – Οι πόζες της παρουσιάστριας εν πλω

Μία από τις όμορφες φάσεις της ζωής της διανύει η Σίσσυ Χρηστίδου, καθώς, όπως έχει γίνει γνωστό το τελευταίο διάστημα, ζει έναν νέο μεγάλο έρωτα. Έχει βρει τον ιδανικό σύντροφο στο πρόσωπο του 32χρονου επιχειρηματία, Στέφανου Νεδέλκου, ο οποίος δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην Κέρκυρα.

Η λαμπερή παρουσιάστρια του MEGA εδώ και αρκετές μέρες βρίσκεται στο νησί των Φαιάκων και απολαμβάνει τις διακοπές της, ενώ στη συντροφιά της είναι και η καλή της φίλη και κουμπάρα της, Χριστίνα Κοντοβά. Η Σίσσυ Χρηστίδου – μέχρι στιγμής – δεν έχει επιβεβαιώσει τη σχέση που φέρεται να έχει τους τελευταίους μήνες με τον Στέφανο Νεδέλκο.

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Ωστόσο την Κυριακή (26.07.2026) και οι δύο ήταν στο γενέθλιο πάρτι της μικρής Έιντας, βαφτιστήρας της Σίσσυς Χρηστίδου και κόρης της Χριστίνας Κοντοβά. Μάλιστα, ο Στέφανος Νεδέλκος δημοσίευσε και μία φωτογραφία που παίζει μέσα σε μία πισίνα με το κοριτσάκι.

Μία ημέρα αργότερα, η Σίσσυ Χρηστίδου μοιράστηκε ένα νέο βίντεο από τις διακοπές της στην Κέρκυρα. Σε αυτό η γνωστή παρουσιάστρια βρίσκεται εν πλω και ποζάρει με χάρη και στιλ στον φακό.

Το λαμπερό της χαμόγελο μαρτυρά ότι η Σίσσυ Χρηστίδου περνάει πολύ όμορφα το φετινό καλοκαίρι.

View this post on Instagram A post shared by Sissy (@sissychristidou)

Ρεπορτάζ του tlife.gr αναφέρει πως η Σίσσυ Χρηστίδου βρίσκεται σε σχέση με τον επιχειρηματία Στέφανο Νεδέλκο τους τελευταίους μήνες. Ο 35χρονος διατηρεί 3 εστιατόρια στην Κέρκυρα. Όπως φαίνεται από τις αναρτήσεις του, λατρεύει τα ταξίδια στον ελεύθερο χρόνο του και παρακολουθεί από κοντά αγώνες του Ολυμπιακού.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Stefanos Nedelkos (@stef_ned)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Stefanos Nedelkos (@stef_ned)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Stefanos Nedelkos (@stef_ned)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Stefanos Nedelkos (@stef_ned)

Ο Στέφανος Νεδέλκος παράλληλα με τις επιχειρηματικές του υποχρεώσεις, αγωνίζεται με τη φανέλα του Φαίακα Κέρκυρας, συμβάλλοντας στην επιτυχημένη πορεία της ομάδας που φέτος εξασφάλισε την άνοδό της στη Γ’ Εθνική κατηγορία.