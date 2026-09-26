Άννα Βίσση: Αποθέωση στο ΟΑΚΑ από δεκάδες χιλιάδες θεατές – Ανέβηκε στη σκηνή η «απόλυτη Ελληνίδα σταρ»

Την «απόλυτη Ελληνίδα σταρ» Άννα Βίσση, απολαμβάνουν από κοντά εκατοντάδες χιλιάδες θεατές βράδυ Σαββάτου (26/9/26) στο ΟΑΚΑ, όπου είναι σε εξέλιξη η μεγάλη συναυλία της.

Παρά τη βροχή που έπεφτε από νωρίς στο ΟΑΚΑ, ο κόσμος έμεινε για να παρακολουθήσει τη συναυλία της Άννας Βίσση, με τα εντυπωσιακά εφέ και τον DJ Argy να «ζεσταίνει» τη σκηνή, πριν ανέβει σε αυτή η αγαπημένη ερμηνεύτρια, στις 21.10, με το «Αιγαίο».

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Η προσέλευση του κόσμου για την ιστορική, sold-out συναυλία που δίνει η Άννα Βίσση έχει ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πάνω από 95.000 θεατές που γέμισαν τις κερκίδες και την αρένα του γηπέδου, αν και για λίγο, χρειάστηκε να κρατήσουν ανοιχτές τις ομπρέλες τους.

Οι πύλες του σταδίου άνοιξαν στις 17:00, όμως εκατοντάδες θαυμαστές της Άννας Βίσση βρίσκονταν έξω ώρες νωρίτερα, για να εξασφαλίσουν μια θέση όσο το δυνατόν πιο κοντά στην εντυπωσιακή σκηνή 360 μοιρών που στήθηκε στο κέντρο του γηπέδου.

Οι ουρές που σχηματίστηκαν στους σταθμούς του ΗΣΑΠ (Ειρήνη και Νερατζιώτισσα) και στις γύρω οδικές αρτηρίες ήταν ατελείωτες. Όλοι οι δρόμοι οδηγούσαν στο ΟΑΚΑ το απόγευμα του Σαββάτου (26/9/26)…

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ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Την συναυλία «άνοιξε» ο DJ Argy ανεβάζοντας τη θερμοκρασία της διασκέδασης, λίγο πριν ανέβει στη σκηνή η Ελληνίδα σταρ.

Μετά τις θρυλικές εμφανίσεις της στο Καλλιμάρμαρο, η Άννα Βίσση αποδεικνύει για ακόμα μια φορά τη μοναδική της σχέση με το ελληνικό κοινό, γράφοντας ιστορία σε ένα κατάμεστο ΟΑΚΑ που αναμένεται να σείεται μέχρι τα μεσάνυχτα.