Άννα Βίσση: Γεμίζει το ΟΑΚΑ για τη συναυλία – Εικόνες από το εσωτερικό του γηπέδου με την εντυπωσιακή σκηνή

Η Άννα Βίσση θα ανέβει στη σκηνή του ΟΑΚΑ στις 21:00 και χιλιάδες θαυμαστές της, έχουν πάρει τη θέση τους, ώρες πριν ξεκινήσει η συναυλία. Το NewsIt.gr, καταγράφει από το απόγευμα του Σαββάτου (26-09-2026), τον παλμό στο γήπεδο, με την προσέλευση του κόσμου να συνεχίζεται με αμείωτη ένταση από τις 16:00, όταν άνοιξαν οι πύλες.

Είναι εικόνες που θυμίζουν μεγάλες διεθνείς παραγωγές και ιστορικά αθλητικά γεγονότα, αυτές που εκτυλίσσονται από νωρίς το απόγευμα στο ΟΑΚΑ. Η προσέλευση του κόσμου για την ιστορική, sold-out συναυλία που δίνει η Άννα Βίσση έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πάνω από 95.000 θεατές που αναμένεται να γεμίσουν ασφυκτικά τις κερκίδες και την αρένα του γηπέδου.

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Οι πύλες του σταδίου άνοιξαν στις 17:00, όμως εκατοντάδες θαυμαστές της «απόλυτης Ελληνίδας σταρ» βρίσκονταν έξω ώρες νωρίτερα, προκειμένου να εξασφαλίσουν μια θέση όσο το δυνατόν πιο κοντά στην εντυπωσιακή σκηνή 360 μοιρών που έχει στηθεί στο κέντρο του γηπέδου. Οι ουρές που σχηματίστηκαν στους σταθμούς του ΗΣΑΠ (Ειρήνη και Νερατζιώτισσα) και στις γύρω οδικές αρτηρίες ήταν ατελείωτες.

Παρά το μέγεθος του πλήθους, η ροή της προσέλευσης εξελίσσεται ομαλά χάρη στα αυστηρά μέτρα ασφαλείας και τους ελέγχους, ενώ η ατμόσφαιρα γύρω από το ΟΑΚΑ είναι «ηλεκτρισμένη» από ανυπομονησία.

Μετά τις περσινές θρυλικές εμφανίσεις της στο Καλλιμάρμαρο, η Άννα Βίσση αποδεικνύει για ακόμα μια φορά τη μοναδική της σχέση με το ελληνικό κοινό, γράφοντας ιστορία σε ένα κατάμεστο ΟΑΚΑ που αναμένεται να σείεται μέχρι τα μεσάνυχτα.

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Παρά τις αρχικές ανησυχίες για βροχές κατά τις απογευματινές ώρες προσέλευσης, οι τελευταίες μετεωρολογικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι υπάρχουν πολύ καλές πιθανότητες ο καιρός να παραμείνει σταθερός και χωρίς βροχή κατά τη διάρκεια της συναυλίας το βράδυ.

Η Άννα Βίσση αναμένεται να τραγουδήσει για περίπου 3 ώρες. Οι συντελεστές της συναυλίας, επαναλαμβάνουν πως έχουν ετοιμάσει ένα μοναδικό υπερθέαμα που θα συζητηθεί και θα μείνει στην ιστορία.