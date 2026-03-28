Άννα Βίσση για Μαρινέλλα: «Αντίο φωνή, ντίβα, δασκάλα»

Την ανάρτηση συνοδεύει μια χαμογελαστή φωτογραφία της Μαρινέλλας από το παρελθόν
H Άννα Βίσση / NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Η Άννα Βίσση με ένα συγκινητικό story αποχαιρετά την Μαρινέλλα, η οποία πέθανε το απόγευμα του Σαββάτου (28/03/2026) σε ηλικία 88 ετών.

“Αντίο φωνή. Αντίο Ντίβα. Αντίο Δασκάλα. Αντίο Μαρινέλλα” έγραψε χαρακτηριστικά η Άννα Βίσση μαζί με μια φωτογραφία της μεγάλης ερμηνεύτριας από το παρελθόν.

vissi gia marinella

Να σημειωθεί πως τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν και η Μαρινέλλα υπέστη στο σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο στη σκηνή του Ηρωδείου, η Άννα Βίσση είχε προχωρήσει σε μια ακόμη τρυφερή ανάρτηση στα social media.

«Μια φωνή που ξεχώρισε, μεσουράνησε, άντεξε. Θριάμβευσε και ακόμα μπορεί. Όλοι ευχόμαστε να το ξεπεράσεις και να ξαναγυρίσεις», είχε γράψει χαρακτηριστικά, τότε, η τραγουδίστρια στον λογαριασμό της στο Instagram.

