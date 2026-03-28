Άννα Βίσση για Μαρινέλλα: «Αντίο φωνή, ντίβα, δασκάλα»

Η Άννα Βίσση με ένα συγκινητικό story αποχαιρετά την Μαρινέλλα, η οποία πέθανε το απόγευμα του Σαββάτου (28/03/2026) σε ηλικία 88 ετών.

“Αντίο φωνή. Αντίο Ντίβα. Αντίο Δασκάλα. Αντίο Μαρινέλλα” έγραψε χαρακτηριστικά η Άννα Βίσση μαζί με μια φωτογραφία της μεγάλης ερμηνεύτριας από το παρελθόν.

Να σημειωθεί πως τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν και η Μαρινέλλα υπέστη στο σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο στη σκηνή του Ηρωδείου, η Άννα Βίσση είχε προχωρήσει σε μια ακόμη τρυφερή ανάρτηση στα social media.

«Μια φωνή που ξεχώρισε, μεσουράνησε, άντεξε. Θριάμβευσε και ακόμα μπορεί. Όλοι ευχόμαστε να το ξεπεράσεις και να ξαναγυρίσεις», είχε γράψει χαρακτηριστικά, τότε, η τραγουδίστρια στον λογαριασμό της στο Instagram.