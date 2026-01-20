Άννα Βίσση: Η αφιέρωση στη Στεφανία Γουλιώτη που καθόταν σε ένα από τα πρώτα τραπέζια του «Hotel Ermou»

Η Στεφανία Γουλιώτη διασκέδασε προ ημερών στο «Hotel Ermou», όπου εμφανίζεται η Άννα Βίσση και δημοσίευσε ένα βίντεο από μια χαρακτηριστική στιγμή που έζησε. Η τραγουδίστρια είδε την ηθοποιό να κάθεται σε ένα από τα πρώτα τραπέζια του νυχτερινού κέντρου και της αφιέρωσε ένα από τα κομμάτια της.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσιοποίησε η Στεφανία Γουλιώτη στο Instagram, η Άννα Βίσση της αφιέρωσε το τραγούδι «Και έχω τόσα να θυμάμαι». Σε ένα κενό, μάλιστα, από τους στίχους, η Άννα Βίσση ψιθύρισε «σ΄ αγαπώ» προς τη Στεφανία Γουλιώτη.

Όλα αυτά την ώρα που οι υπόλοιποι θαμώνες του νυχτερινού κέντρου τραγουδούσαν τους στίχους του τραγουδιού, με την Άννα Βίσση επί σκηνής, να δίνει τον καλύτερο εαυτό της.



«Όταν η @annavissiofficial σου αφιερώνει, και σου λέει “Σ´αγαπώ”, είναι σα να στο φωνάζει το Σύμπαν όλο!! Με κάθε αγκαλιά, μοιράζεσαι το Φώς σου!!» έγραψε στο Instagram η Στεφανία Γουλιώτη.

Η Άννα Βίσση έχει διαψεύσει τις διαρροές ορισμένων περί αποχώρησής της, από τις πίστες νυχτερινών κέντρων. Το «ρεύμα» της άλλωστε παραμένει ισχυρό και το Hotel Ερμού που εμφανίζεται την τρέχουσα σεζόν, είναι κατάμεστο σε κάθε εμφάνισή της.

Τη νέα σεζόν, θα αλλάξει όπως φαίνεται επαγγελματική στέγη και θα «μετακομίσει» στο πλήρως ανακαινισμένο «Αθηνών Αρένα», που αγόρασε πρόσφατα ο επιχειρηματίας Γιάννης Κούστας, έναντι 20 εκατομμυρίων ευρώ.