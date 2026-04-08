Άννα Βίσση: «Περάσαμε δύσκολες και όμορφες στιγμές, με ένταση», είπε ο επιχειρηματίας του Hotel Ερμού

Νέα κεφάλαια ανοίγει η Άννα Βίσση στην επαγγελματική της ζωή, καθώς μετά από 10 σεζόν στο Hotel Ερμού αλλάζει «στέγη» και από του χρόνου θα εμφανίζεται στο Αθηνών Αρένα. Παράλληλα, η τραγουδίστρια σταματά και τη συνεργασία της με τον κιθαρίστα της, Κάρλος Πέρεζ και τον τραγουδιστή Νικόλα Ραπτάκη.

Ο επιχειρηματία του Hotel Ερμού την «αποχαιρέτησε» δημοσίως. Ο Γιάννης Μωράκης έκανε μία ανάρτηση στο Instagram μερικές ημέρες μετά το φινάλε της Άννας Βίσση στο γνωστό νυχτερινό κέντρο και την ευχαρίστησε για τις στιγμές που πέρασαν μαζί.

«10 χρόνια μαζί δεν περιγράφονται εύκολα με λόγια. Είναι ένταση, δημιουργία, εξέλιξη. Η συνεργασία μας με την Άννα ξεκίνησε με το Hotel Ermou – έναν χώρο που από το μηδέν δημιουργήθηκε και έγινε σημείο αναφοράς. Περάσαμε πολλές στιγμές. Δύσκολες και όμορφες, με ένταση – αλλά πάντα αληθινές. Και αυτές είναι που μένουν.

Ο κύκλος αυτός ολοκληρώνεται εδώ. Με σεβασμό, εκτίμηση και μόνο τα καλύτερα να κρατάμε. Οι δρόμοι μας χωρίζουν επαγγελματικά, αλλά η σχέση και η φιλία μας παραμένουν. Την ευχαριστώ για όσα μοιραστήκαμε και της εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια σε ό,τι κι αν κάνει. Με εκτίμηση – και σε ό,τι νέο ξεκινάς, μόνο επιτυχίες», έγραψε στην ανάρτησή του, δημοσιεύοντας και μία φωτογραφία της τραγουδίστριας.

«Λοιπόν, πριν 10 χρόνια ξεκίνησε η συνεργασία μου με την Άννα Βίσση, μαζί στο Hotel Ermou, έφτιαξε η Άννα μια μεγάλη μπάντα, μια μεγάλη οικογένεια…Αυτά τα 10 χρόνια το Hotel Ermou έφτασαν στο τέλος τους και θα πω και εγώ ένα αντίο στο Hotel Ermou και στη φάση… Με λίγα λόγια θα ήθελα να ευχαριστήσω την Άννα και όλο το κόσμο τόσα χρόνια…για την αγάπη σας, την αγάπη μου, περάσαμε συγκλονιστικά…», είχε γράψει ο Νικόλας Ραπτάκης, όταν ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας του με την Άννα Βίσση.