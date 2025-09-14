Άννα Βίσση: Πλήθος κόσμου στο Καλλιμάρμαρο για τη δεύτερη συναυλία της – Γέμισε από νωρίς το στάδιο

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί από νωρίς στο Καλλιμάρμαρο για να απολαύσει την Άννα Βίσση το βράδυ της Κυριακής (14.09.2025) στη θρυλική συναυλία που θα δώσει.

Η «απόλυτη σταρ» του ελληνικού πενταγράμμου, όπως συνηθίζεται να αποκαλούν οι θαυμαστές της την Άννα Βίσση, ετοιμάζεται να μαγέψει τα πλήθη με τη μοναδική της φωνή και τα διαχρονικά τραγούδια της που θα ερμηνεύσει στη δεύτερη συναυλία της στο Καλλιμάρμαρο.

Αν και η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 21.00 το βράδυ, ο κόσμος έχει αρχίσει να συγκεντρώνεται από νωρίς στο στάδιο και μάλιστα κάποιες κερκίδες έχουν ήδη γεμίσει.

Η Άννα Βίσση χάρισε ένα μοναδικό υπερθέαμα στους θαυμαστές το βράδυ του Σαββάτου, όπου συγκεντρώθηκαν 60.000 θεατές για να την απολαύσουν. Από νωρίς ο κόσμος άρχισε να σχηματίζει ουρές προκειμένου να βρεθεί εγκαίρως στη θέσεις του και να απολαύσει live την «απόλυτη σταρ» που έχουν αγαπήσει γενιές και γενιές.

Λίγο μετά τις 21.00 η συναυλία ξεκίνησε και η Άννα Βίσση βγήκε στο stage στο Καλλιμάρμαρο, φορώντας ένα εντυπωσιακό μαύρο σύνολο των Dolce & Gabbana, με χρυσές λεπτομέρειες, μαγεύοντας το κοινό.