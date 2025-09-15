Άννα Βίσση: Το μήνυμά της μετά τη δεύτερη sold out συναυλία της στο Καλλιμάρμαρο – «Ξύπνησα από ένα μαγικό όνειρο»

Δύο συναυλίες – υπερθέαμα πραγματοποίησε η Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο το Σάββατο (13.09.2025) και την Κυριακή (14.09.2025) και χάρισε μοναδικές στιγμές στους θαυμαστές της.

Μέσα σε αυτό διήμερο, περίπου 130.000 θεατές παρακολούθησαν το σόου που είχε ετοιμάσει για εκείνους η Άννα Βίσση και απόλαυσαν στις συναυλίες της τα διαχρονικά της τραγούδια και την υπέροχη φωνή της.

Το μεσημέρι της Δευτέρας, η καταξιωμένη καλλιτέχνιδα ένιωσε την ανάγκη να στείλει το δικό της μήνυμα στους θαυμαστές της που την τίμησαν με την παρουσία τους στις εμφανίσεις της.

«Ξύπνησα από ένα μαγικό όνειρο. Τα λόγια μου τελείωσαν. Μιλήσατε για όλα εσείς. Εγώ προσπάθησα για άλλη μια φορά να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου σε αυτό που αγαπώ να κάνω. Κι εσείς με δικαιώσατε. Εύχομαι όλοι στις ζωές μας να βρίσκουμε αγάπη και φιλία αληθινή. Ο κόσμος έγινε χαλεπός και οι σχέσεις δυσχερέστερες. Χτες και προχτές είδα αγκαλιές, πρόσωπα όμορφα και χαμογελαστά, στόματα παθιασμένα να τραγουδούν! Δεν ήταν η συναυλία της Βίσση. Ήταν η συναυλία μας. Ευγνώμων για πάντα», έγραψε η Άννα Βίσση.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της δεύτερης συναυλίας της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο, η τραγουδίστρια έκανε μία αφιέρωση στην Εθνική Ελλάδας στο μπάσκετ που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket.

Μοναδικές στιγμές χάρισε η ερμηνεύτρια και το βράδυ του Σαββάτου στο κοινό, όταν λίγο μετά τις 21.00 βγήκε στο stage στο Καλλιμάρμαρο, φορώντας ένα εντυπωσιακό μαύρο σύνολο των Dolce & Gabbana, με χρυσές λεπτομέρειες.