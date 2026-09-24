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Άννα Βίσση: Βίντεο από τις πρόβες που έκανε στο ΟΑΚΑ, 3 μέρες πριν από τη μεγάλη συναυλία της

Το Σάββατο η διάσημη σταρ έχει δώσει ραντεβού με τους θαυμαστές της για ένα μοναδικό σόου, κόστους 7 εκατομμυρίων
Άννα Βίσση
Η Άννα Βίσση στις πρόβες της
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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος ώσπου η Άννα Βίσση να ανέβει στη σκηνή του ΟΑΚΑ και να καθηλώσει τα πλήθη με τη μοναδική φωνή της και τα αγαπημένα τραγούδια της, που έχουν αφήσει ένα ανεξίτηλο στίγμα στην ελληνική μουσική βιομηχανία.

Εδώ και δεκαετίες θεωρείται η «απόλυτη Ελληνίδα σταρ» και όχι τυχαία, καθώς η Άννα Βίσση είναι από τις πιο δημοφιλείς και επιτυχημένες καλλιτέχνιδες. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026 αναμένεται να διεξαχθεί η μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ και η γνωστή καλλιτέχνιδα βρίσκεται σε πυρετώδεις προετοιμασίες.

Το μεσημέρι της Πέμπτης (24.09.2026) η εκπομπή «Ρεπορτάζ τώρα» μετέδωσε ένα αποκλειστικό βίντεο με πλάνα από τις πρόβες που έκανε η Άννα Βίσση την Τετάρτη.

Παρά τον βροχερό καιρό, η διάσημη τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή και φορώντας ένα μαύρο ζευγάρι γυαλιά ηλίου ερμήνευσε μερικά από τα τραγούδια της.

Στο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας φαίνεται η Άννα Βίσση να κάνει τεστ ήχου.

Σημειώνεται ότι το προσωπικό της συναυλίας είναι περίπου 400 άτομα και το φαντασμαγωρικό σόου, που έχει ετοιμάσει κοστίζει περισσότερα από 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ περισσότερα εισιτήρια πωλήθηκαν μέσα στις πρώτες ώρες της προπώλησης. Συγκεκριμένα, προπωλήθηκαν 64.000 εισιτήρια.

Σε γκεστ ρόλο στη συναυλία της Άννας Βίσση θα βρεθεί ο DJ Argy, ενώ στη σκηνή θα ανέβει και η κιθαρίστρια η Οριάνθη Παναγάρη, η οποία είχε συνεργαστεί και με τον Μάικλ Τζάκσον.

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