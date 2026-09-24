Θάλεια Ματίκα: «Έμεινα έγκυος χωρίς προγραμματισμό – Η γέννα ήταν τρομακτική εμπειρία, σαν να σε σκίζουν στα δύο»

Η Θάλεια Ματίκα έδωσε μία νέα συνέντευξη και αποκάλυψε άγνωστες πτυχές της ζωής της. Η γνωστή ηθοποιός μίλησε για τη δύσκολη γέννα που είχε πριν από 14 χρόνια, όταν κυοφορούσε τον γιο της, ενώ αναφέρθηκε και στην οικονομική καταστροφή που βίωσαν με τον Τάσο Ιορδανίδη.

Η γνωστή ηθοποιός την Πέμπτη (24.09.2026) ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και μίλησε για όλα στην Κατερίνα Καινούργιου. Η κουβέντα τους με τη Θάλεια Ματίκα ξεκίνησε από τη μητρότητα.

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«Ο γιος μου θα γίνει 14 και η κόρη μου θα γίνει 10. Εγώ θυμάμαι τους δύο φυσιολογικούς τοκετούς. Ήταν πάρα πολύ δύσκολοι οι τοκετοί μου, ειδικά ο πρώτος με τον Δάνο. Ξέρεις, ήταν 18,5 ώρες. Τελικά ο Λάμπρος ο Γιαννίκος, ο γυναικολόγος μου, υπέροχος γιατρός, μου τον πήρε με κουτάλες, μου τον έβγαλε τον γιο μου. Είναι μια στιγμή που νομίζω ότι δεν θα την ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Αυτός ο άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ καλά το φυσιολογικό τοκετό και επιμένει στο φυσιολογικό τοκετό. Και θέλω να σου πω ότι εκείνη τη στιγμή, αφού πιάσαμε τις γέννες, θυμάμαι σαν να σε σκίζουν στα δύο ρε παιδί μου. Ήταν μια τρομακτική στιγμή για μένα», εξομολογήθηκε η Θάλεια Ματίκα.

«Μένω έγκυος, πάλι χωρίς προγραμματισμό και στο πρώτο και στο δεύτερο. Στο δεύτερο λοιπόν έρχεται η σκέψη νομίζω ότι, που έχουμε όλοι, ότι με το που μαθαίνω ότι είμαι έγκυος χωρίς προγραμματισμό, λες “έχω ένα, να μην του χαρίσω ένα αδερφάκι;”. Και έρχεται η μπουμπού. Ήθελα πάντα κορίτσι, δεν το κρύβω. Παρ’ όλα αυτά θέλω να πω ότι η σχέση με το αγόρι μαμά και γιος είναι μια πολύ ιδιαίτερη σχέση που δεν την περίμενα ότι θα φανεί έτσι. Ξέρεις, μεγαλώνοντας τα συνειδητοποιείς αυτά. Έχει κάτι πολύ, πώς να στο πω, έχει έναν ερωτισμό η σχέση της μαμάς με τον γιο. Δεν μπορώ, δεν μπορώ να το κρύψω. Δηλαδή ισχύει αυτό τελικά», αποκάλυψε στη συνέχεια η γνωστή ηθοποιός για τα παιδιά της.

«Εμείς με τον Τάσο μπορεί να έχουμε τσακωθεί μπροστά στα παιδιά έντονα δύο τρεις φορές σε όλα αυτά τα χρόνια και τα παιδιά μου το θυμούνται ακόμη. Το αναφέρουν. “Τότε που με τον μπαμπά…”. Θέλω να πω ότι μένει στο παιδί. Είναι αυτά», δήλωσε στη συνέχεια η Θάλεια Ματίκα.

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Παράλληλα αναφέρθηκε και στον σύζυγό της, Τάσο Ιορδανίδη με λόγια θαυμασμού και αγάπης.

«Νομίζω ότι ο Τάσος έχει ένα καλό. Δεν έχει καθόλου ψώνιο, ρε παιδί μου, μέσα του. Είναι ένας κανονικός γήινος άνθρωπος που πατάει κανονικά εδώ στον πλανήτη μας και ξέρει τι θέλει από μικρός. Δηλαδή αυτό που λέμε τα παιδιά. Ήθελε οικογένεια, το ήξερε ρε παιδί μου από τότε που τον γνώρισα. Είναι, μου λέει εμένα, μου λέει κάτι ατάκες, δηλαδή το λιμάνι μου, λέει, είναι το σπίτι μου. Εγώ όταν, με το που γυρίζω μέσα, είμαι ευτυχισμένος. Πράγματα που δεν τα ακούς εύκολα στη σημερινή εποχή. Είμαστε 18 χρόνια μαζί. Είμαι πάρα πολύ ερωτευμένη. Αλλά πέρα από τον έρωτα, είναι η συντροφικότητα που λέμε, είναι πολύ σημαντική. Είναι ο άνθρωπός μου, είναι αυτός που θα μείνει όταν με το καλό, αν όλα πάνε καλά, τα παιδιά μας φύγουν και ανοίξουν τα φτερά τους. Θέλω να είναι εκεί μαζί μου», δήλωσε χαρακτηριστικά η Θάλεια Ματίκα.

Η οικονομική καταστροφή

Επίσης η Θάλεια Ματίκα αναφέρθηκε και στην οικονομική καταστροφή που είχαν υποστεί με τον Τάσο Ιορδανίδη και το πώς εκείνος κατάφερε να κάνει κινήσεις που τους έσωσαν από το τέλμα.

«Μετά την οικονομική καταστροφή ξεκινήσαμε από το υπό του μηδενός. Νομίζω όχι από το μηδέν. Να ‘ναι καλά ο Τάσος και θα το πω αυτό γιατί εγώ ναι στήριξα εννοείται, αλλά… Τότε όχι μόνο είχαμε τα παιδιά. Ήρθε και ο covid. Ήταν όλο καταστροφικό το σενάριο, αλλά ο Τάσος έχει ένα φοβερό πράγμα. Όταν πέφτει – και πέφτει πολύ χαμηλά – μπορεί και ξανασηκώνεται. Με αξιοπρέπεια και προσπάθεια. Δεν το βάζει κάτω. Αυτό είναι ένα από τα πράγματα που με συγκινούν, γιατί εγώ σαν χαρακτήρας είμαι πιο φοβική ρε παιδί μου και αυτός έχει μια τρομερή τόλμη και πυγμή και το κάνει πράξη. Δεν ξέρω πώς το κάνει αυτό. Αυτό είναι χάρισμα νομίζω. Και το ‘κανε, το ‘κανε και το ‘κανε εντάξει. Βέβαια αυτό του έχει αφήσει ένα κατάλοιπο. Έχει γίνει εργασιομανής, με την έννοια ότι κάνει πάρα πολλές δουλειές και του λέω “Ρε παιδί μου, λίγο ήρεμα, μη πάθεις τίποτα” και μου λέει “Όχι,, πάμε”», είπε χαρακτηριστικά.

«Τελικά όποιος ρισκάρει σε αυτή τη ζωή και τολμάει αλλά είναι και εργατικός έτσι, γιατί δεν είναι μόνο το ρίσκο, είναι και να δουλεύεις, κάπου θα φτάσει. Το πιστεύω αυτό το πράγμα», κατέληξε η Θάλεια Ματίκα.